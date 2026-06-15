嫺人／退休後，就算被說孤僻又難聊我也不多聊的3種話題

有一次，平日下午到咖啡館坐坐，聽到隔壁桌對話，對方說：「我媳婦就是不生小孩。」

子女是大人之間自然的談話內容，孩子小的時候，聊教養、聊學校，彼此交換資訊，確實有幫助；但當孩子長大成人，我開始納悶：成年子女的事，到底該聊到什麼程度？

我會想到孩子的隱私問題，又或是，很多事父母就算意見不同，也是無能為力。說多了，孩子會躲；就算願意分享，也通常不希望父母插手。

我退休之後，也是兒子成年期的展開，「放手」和空巢期當然不容易，但其實想起來也是「解脫」的學習。以前與朋友互吐苦水很療癒，但退休之後卻發現，有些話題少說，反而能讓心情比較清淨。

1.少說孩子的事

我家兒子不是讀主流科系，幾次聊到兒子的科系，得到的回應是：「這有什麼好讀的？」「這也需要念研究所？」「妳沒勸他嗎？」

有回去上一門課，認識不久的大家聊孩子，對話是像這樣：「我家的一畢業就在美國華爾街。」「我家的在台積電，剛買房。」「我家的在外商，外派美國。」

然後就是一陣「好棒喔」，我後來中輟了這門課。

我其實很欣賞兒子在國中就知道自己的興趣，也佩服他的堅持，但因為不是讓人秒懂的熱門選擇，報告兒子近況還要冒著得到冷回饋的風險；後來，在一些可能會聊孩子的聚會之前，我乾脆直接表態：「聊到小孩時就你們聊就好，跳過我喔。」

有時覺得自己這樣說很好笑，是不是太孤僻，但又覺得，用孤僻換來自在，不必為兒子「政見發表」，其實很好，畢竟我又不是要推銷兒子給誰家當女婿。

之前有讀者分享了黎巴嫩作家紀伯倫《先知》裡的一句話：「你的孩子不是你的，他們是『生命』的子女，是生命自身的渴望。」這讓我一面感到失落，一面也被深深影響。

既然孩子終將走向自身對生命的渴望，那父母又有何能在聚光燈下替他解說。

當然，有煩惱時和朋友聊一聊是不錯，但是拜AI之賜，現在我反而覺得，有些事與其跟真人說，不如和AI聊，能少受社會過度單一價值觀的干擾。

2.少說錢的事

這幾年寫退休理財的書，但生活中我很少主動聊投資。畢竟指數投資、資產配置，開講起來很像好為人師。

而且這幾年市場行情好，人人都有一套獨門股票經。聊到高興處，難免會出現美國人口中的「姊夫效應」，不一定是姊夫，也可能是妹夫、朋友、同事，興高采烈分享戰績（編註：The Brother-in-Law Effect，一種行為經濟學概念，意指人們看見身邊的親友靠投資投機或幸運暴富時，產生嫉妒與焦慮，容易破壞理性，使人盲目跟風進場）。

賺了錢想說出來，也是人之常情，這一波瘋狂漲勢下，曾有讀者表示「財富自由應該是要以億元起跳」。

本來理財是為了更美好的生活，而且多少錢夠用是很個人的事，我不想談話變成彼此層層疊加戰績、互相羨慕，所以儘量不在日常中談投資。

3.不談職場和名片

「那條業務線是我建立的。」「我曾經是某某某。」「當時曾經多委屈、懷才不遇。」……現在說再多又如何。

當老同學群組裡互相恭喜彼此名片上的漂亮職稱，唯獨我沒有名片，直接想關機。

那這也不聊、那也不聊，我退休後是不是孤僻又難聊？

但，既然退出職場了，又何必要擔心自己是不是夠好聊？終於敢說「這個跳過我，你們聊」，合則來不合則去，這感覺其實滿好。