林廷香／明天，要買什麼早餐呢？

早上，我常在電梯裡遇見樓上的劉大哥。有時一起下樓，並肩走到路口，我往學校的方向去，他右轉買早餐。有時候則是他已經提著早餐，準備上樓。

劉大哥總是笑瞇瞇地跟人打招呼，腳步不急不徐。他手上拎著一個保溫袋，裡頭裝著熱騰騰的餐點，另一手還提著四杯咖啡。原來，那些早餐是要送到隔壁棟，給孫子與媳婦的。

聊天中得知劉大哥年輕時是紡織公司總裁，如今半退休，每天最重要的事情，就是思考今天要替家人買什麼早餐。我有時也會提供意見，告訴他另一條街的碳烤吐司很好吃。他聽了很開心，隔天真的去買來試試。

他的媳婦是空姐，作息不固定，所以他常幫忙接送孩子。每天的早餐時間，成了他最能表達阿公之愛的時刻。他會坐在一旁，看著孫子們吃得津津有味。等孩子們出門後，他再到公司坐坐。公司的業務早已交給兒子打理，他只想做孩子最大的「底氣」，兒子也爭氣地把公司經營得很好。

我忽然發現，現代的阿公不只寵孫，也很寵媳婦。

我家的阿湯哥當了阿公之後就是如此。他常常盯著手機，看哪裡的奶粉特價，然後一罐一罐買回來，生怕孫女斷糧。看著櫃子裡排成一列的奶粉罐，他有一種說不出的滿足。

婆婆曾說過，阿湯哥小時候家境不好，她身體又虛弱，沒有充足奶水。那時只能把米炒熟磨成粉，加水調開，一匙一匙餵大。孩子從沒喝過一罐奶粉。或許正因如此，他現在想把那份遺憾補回來——不只兒子們的奶粉備得充足，連小孫女的奶粉也要排成長長一列。

喜歡運動的阿湯哥，下班後常騎著腳踏車去運動。他會故意繞遠路，到一家有名的麵包店買早餐，只因知道媳婦愛吃那裡的口味。若是看到鮪魚三明治，一定帶回家，開心地說：「今天買到妳愛吃的，放冰箱喔。」有時還會提著保冰袋去買很貴卻很好吃的奶酪。晚餐才剛吃完，他就立刻拿出來給媳婦享用；當然，我也一起分享阿湯哥的愛心。

原來，現代公公表達愛的方式很簡單。一袋早餐、一罐奶粉、一個麵包或一盒甜點，只要聽見媳婦輕輕說一句：「謝謝爸。」他就已經開始想：明天，要買什麼早餐呢？