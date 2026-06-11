石明謹／不只看進球：比勝負更迷人的球星性格學

2026世足賽今日開踢！當哨音響起，足球場上奔跑的不只是二十二名球員，也是一整個世界對夢想、榮耀與認同的投射。本專題從球星魅力、觀賽視角、運動員跨國遷徙，到世界杯背後的政治與性別議題，帶讀者探看足球如何超越運動本身，成為關於文化、身分與時代情緒的縮影。（編按）

一提到世界杯足球賽，你首先想到的一定是讓人驚心動魄的十二碼大戰，那種命懸一線的局面，總是讓人回味再三；然而許多時候，在勝負之外，許多足球員獨特的性格，才是讓足球充滿吸引力的要素。

歷史上站上顛峰的，有像馬拉度納這樣充滿爭議的魔性之子，也有像比利這種充滿王者風範的領袖，即使是落敗者的一方，也有像巴吉歐這種落寞英雄，以及克魯伊夫的絕世風華。

回到美加墨的世界杯賽場上，又有哪些球星的特質，足以讓我們在觀賞精采的賽事之餘，能有更多茶餘飯後的話題呢？

首先是西羅與梅西的世紀之爭雖已到了尾聲，但一個是身體素質絕佳，個性強悍無比，在場上搶盡鋒頭，場外也是新聞焦點；一個是腳下盤帶出神入化，動作靈巧，個性低調沉穩，各自都有自己的擁簇。

在新世代的球王之爭當中，成名已久的姆巴佩（Kylian Mbappé），已經有世界冠軍加持，不管在俱樂部或是國家隊，都是當之無愧的領頭羊，他的自信與張狂，經常引來不同的評價；但是他對勝利的執著無庸置疑，四年前的世界杯決賽，幾乎是憑藉一己之力，把法國隊帶入PK大戰。他在場上那種「把球交給我，我來解決一切問題」的神情，總是讓人對他充滿期待。

同樣年少成名的哈蘭德（Erling Haaland），身處足球實力較一般的挪威，然而他那見佛殺佛、見鬼殺鬼的恐怖進球效率，終於將挪威也帶進了世界杯。雖然一路打破了各種進球紀錄，但他在場上總是面無表情，只有在進球時會露出一抹孩子般的傻笑，其原地打坐的慶祝動作，也讓人對他那種看起來一臉無所謂，但是偏偏一有機會就能夠破門的佛系進球，感到無限莞爾。

呂迪格（Antonio Rüdiger）則是少見可以吸引目光的後衛球員，在場上突然扮鬼臉、用誇張的大跨步追趕敵人、如同橡皮糖一般黏在前鋒的身上防守，他是場上的硬漢，但總有各種古怪的方式讓對手在對抗上不舒服，在情緒上也不舒服，讓場上的對抗可以既激烈又充滿莫名的喜感。

球場從來不只是單純的技術比拚，還包括了團隊士氣與個人風格的展現，不同個性的球員可能帶動團隊的氣氛，也可能打擊對手的戰鬥意志，這些都是足球場上令人拍案叫絕的看點，在世界杯到來的這一刻，就讓我們期待還有哪些會讓人印象深刻的個性派球員吧！