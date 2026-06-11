阿潑／茵綠球場上的凝視：那幾場夏日限定的足球夢

我的視線再也離不開這個少年

1998年夏天，我和大學同學相約到英國自助旅行。當時我們對足球了解不多，到了倫敦才發現自己來得不是時候──那時正值世界杯足球賽，整座城市都沉浸在賽事中，沒什麼人想搭理觀光客。我們這群外國人像是誤闖了別人的派對，手腳都不知道往哪擺，只好跟著當地人一起看比賽，為英格蘭隊歡呼。

那時的英格蘭隊，與現今多由非裔球員組成的樣貌截然不同。放眼望去，場上幾乎皆是金髮碧眼，帶著如名模般的挺拔體型。其中，貝克漢更是舉世公認的美男子，他每一次撥弄頭髮、每一次起腳，都牽動著全球影迷與球迷的視線。

作為足球門外漢的我們，即便不懂什麼是越位或戰術，但光看著這群帥哥穿著白色短褲，在茵綠的球場上揮汗奔跑，視覺上已是一場極致的饗宴。當然，比賽看多了，總會有一個兩個特別順眼的，其中麥可．歐文最得我心……當然不只因為他長得帥。

歐文那年才十八歲，是第一次參與這場國際賽事的年輕小將。但他帶球突圍時的狠勁，與他那張稚氣未脫的臉龐形成強烈對比。我至今仍記得他一個人帶球閃過三名防守球員，以閃電般的速度直搗黃龍射門的瞬間。那種青春的銳氣與純粹的技巧，讓原本對足球無知無感的我，也不禁屏氣凝神，視線再也離不開這個少年。

歐文是那種長輩眼中典型的「好孩子」：努力、聰明、謙虛且穩重。在球場這個充滿碰撞與挑釁的叢林裡，他鮮少抱怨，從不輕易犯規，重點是，他還有一張俊美可愛的臉孔。這樣一個運動員，是很難讓人討厭的，除非真的不喜歡英格蘭這支隊伍。

當一個人的人格魅力大過球技

不喜歡英格蘭的球迷，如果想要批評歐文，只會提到2002年世界杯，英格蘭對阿根廷那一記「假摔」，諷刺歐文演技出色。當時他在禁區內疑似演戲獲判12碼罰球，最終幫助英格蘭擊敗宿敵阿根廷，也報了前一屆輸給阿根廷的仇（98年世界杯，阿根廷激怒貝克漢，貝公子被判紅牌出場，成為間接輸球的原因）。

英國人當時說了一句極富詩意的話：「1986年，阿根廷以上帝之手打敗我們；今天，我們以天使的面孔扳回一城。」所謂的天使，指的正是歐文。因為他平時信用太好、形象太乖巧，所以連他的「摔倒」都被賦予了正義的色彩。這或許就是「球迷眼裡出西施」的最高境界……當一個人的人格魅力大過球技，他的一舉一動皆成了傳奇。

歐文成了我進入足球世界的引路人，讓我即便在英格蘭隊戰績低迷時，依然不離不棄地支持到底。不過，再下一屆的世界杯，我卻又被一位與「帥」字完全沾不上邊的球員吸引－－德國隊門將卡恩。

卡恩塊頭高大、臉型方長，配上粗獷的短髮，若非穿著球衣，實在很像是隻大猩猩。尤其是在他成功擋下險球後，對著隊友振臂大吼、咆哮宣示主權的模樣，宛如叢林裡的獸王在巡視領地。

那年的比賽帥哥雲集，拉丁美洲與歐洲的球星們各自展現迷人風采，台灣也難得地掀起了一陣足球熱潮。絕大多數球迷都緊盯著球場上踢球防守行雲流水的球員，看著他們那健壯的小腿與汗水淋漓的臉，很少人會看見那守在球門前，被動接球的守門員。令人訝異的是，我身邊那些對外表極為挑剔的朋友們，卻迷上了卡恩。

以肉身對抗命運的不確定性

我學妹曾描述，當主辦單位宣布卡恩獲得「金球獎」的那一刻，她辦公室裡那些平日冷靜、超過三十歲的熟女同事們竟然發出尖叫，連平時神龍見首不見尾的總經理，都對這位「大猩猩」露出了傾慕的神色。即使有媒體評選「十大醜男排行榜」，卡恩位居第二，但球迷們卻集體為他叫屈。這位卡恩先生以他的執著及「剛毅木訥」打敗了眾位足球帥哥，成為那屆世界杯的「正港男人」。

另一位讓我質疑自己「審美觀」的，是法國隊靈魂人物席丹。

儘管在某些媒體的「私心」評選中，席丹常被列入帥哥之列，但這多半是基於他無與倫比的球場統治力。只要他在場上，法國隊的節奏就像被定海神針穩住了一般，那種從容與大氣，是任何精緻五官都換不來的魅力。

後來深入了解他的生平，才知曉這位鐵漢背後的柔情。身為移民後裔，他是在貧民區的路邊踢著鐵罐長大的，直到在世界杯踢出名號，他的家人才獲得完整的法國身分。這種「苦盡甘來」的生命韌性，加上他對家庭的極度忠誠，讓他在球迷眼中，逐漸幻化成一種更高級的「帥」，而那正是歲月洗鍊後的優雅與責任感。

回首這些年的觀賽路徑，從歐文的青春無敵，到卡恩的剛毅勇猛，再到席丹的沉穩老練，我漸漸明白，足球場上的女性凝視，從來就不只是在尋找一張漂亮的臉蛋。

我們看的是在那九十分鐘的奔跑與碰撞中，一個人如何面對失敗、如何承擔壓力、如何用肉身去對抗命運的不確定性。所以，請不要再輕易地說，看足球的女人只是在「看臉」了。我們看見的，是比外表更令人動容的、關於男人的純粹與堅毅。在茵綠的草坪上，那些汗水與咆哮，才是這個世界上最動人的風景。