凝風／沒事，只是有點精神過敏

身為一個閒不下來的人，一開始實在很難接受自己居然是「恐慌症」患者，但難以活動的肢體、呼吸上的困難、想躲藏在角落的衝動、無法出門的障礙、一一消失的興趣……一次次地提醒我這個事實。在外人眼中看起來與常人無異的我，其實只是沒有讓症狀外顯出來，好像這樣自己就還是那個開朗樂觀、積極有為的青年。只不過，回到家後，一個人面對空蕩蕩的房間，我仍會像在最熟悉的地方迷途的旅人，好想做點什麼，卻又什麼都不想做，更不用說出門面對人群。那些時候，我覺得自己是個廢物，生活美滿、工作順利的我，憑什麼得這種病。

後來隨著諮商與身心科雙管齊下的治療，我終於提起勇氣向周圍的人坦承自身情況。為了不讓家人擔心，花了許多時間將一路以來的心路歷程寫成了一篇故事，希望以第三人稱的角度，能顯得不那麼駭人。然而在說出口的當下，突然想起天生呼吸道過敏的妹妹，天氣變化或灰塵容易誘發，需要常備過敏藥在身上才行。於是長篇大論化為一句：「我沒事，只是有點精神過敏，就跟妹妹一樣，不過是在精神上的。」

不知道是不是過敏太過平常，當我說出了「精神過敏」，突然好像也從某一種束縛中解脫出來。是一種「啊，沒事沒事，就是生病了，像過敏一樣」的那種輕描淡寫，輕輕帶走了長期存於心中的內耗，並避免成為隔日報紙上「西子灣驚見浮屍！」主角的可能性。

從那一刻開始，那些症狀都還在，卻都沒關係了。因為那些症狀並不是我的錯，不能動沒關係，呼吸困難沒關係，慢慢告訴自己，我只不過是「過敏」罷了。

當不再糾結於「自己憑什麼生病」的念頭，病情反而好得更快，對生活的影響也減少了。因此，有時候轉個念，世界確實會變得不同呢！