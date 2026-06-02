曾結識一位花藝高手，有次隨她穿梭在花店冷凍庫那冷冽的清香中。待她作品完成，隨後將多餘的花材全贈與了我。沒想到，這些多出的枝椏竟點燃我對美的共鳴；自此，一段迷戀插花的歲月，便在生活中悄然綻放。

那些日子，我對這門藝術近乎癡狂。每個周六，我總在屋內忙著布置一盆盆花影。無論是鮮花、野草或殘枝，只要入了眼皆能成畫。有回途經一處高聳的鐵欄杆圍牆，見牆內繁花爭相向外探看，開得恣意而奪目，教我駐足許久，竟忍不住上前按了門鈴。沒想到，我的唐突到訪竟換來屋主的熱情回應，從此多了一處能適時採擷花材的祕密花園。

對花藝的狂熱像漣漪般緩緩散開。鄰居看到我桌上的花景，忍不住學起小品，甚至陪著我壯膽，在生活周遭尋覓素材。因著這份熱情，我結識了校園園丁，每當有修剪下來的樹木殘枝，他便會貼心地為我保留；就連路旁的野花，也成了鄰居口中為我而開的「專屬花園」。所以儘管沒有上花店買花，卻擁有數不盡的花材。

其實，並非捨不得花錢，而是我不理解，插花為何非得全然依賴購買？看著花木生長，為了讓植株長得更飽滿、更具姿態，修剪本是必要的去留；而那些因修剪而落下的枝椏，並非生命的終結，而是另一場美的起點。這份不經意的驚喜往往藏在修剪後的素材中；當那些原本會被遺棄的殘枝，透過信手拈來的安置重新發亮，便是一場與美的驚豔相遇。

有朋友見我總用這些「撿來」的材料，建議我改用名貴的牡丹。殊不知花木本無貴賤，僅是人心存了分別。若有牡丹時，我自然取來用之；就連好友修剪下體型不小的桂花枝幹，我也將其豪邁地納入巨大缸甕。看著它在室內一隅挺立生姿，頓覺氣象萬千。這份氣魄，無關品種，只關乎對生命禮物的敬重。

我就是那隻「蝶」，戀著每一朵「花」。不論荒野草木或園中繁花，皆是生命最飽滿的呈現。後來，因著蚊蚋困擾，這份瘋狂才漸漸收斂；但在靜思時刻，那份與草木共鳴，讓生命重新對話的快意，依然安然地留存在心底。