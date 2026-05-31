艾莉貓／女兒的一針一線

身為社畜與兩個孩子的母親，我的日常總在診間、手術台與家庭間切換。每晚九點半拖著疲憊的身軀回家，力氣只夠在聯絡簿上簽名。直到孩子升上高年級，一位充滿創意的導師，為我們的生活帶來了意想不到的轉折。

老師善意地為孩子們增添縫紉課，女兒握著針線，卻如同握著燙手山芋，哭喪著臉說太困難，同學都有父母救援，我無奈地向女兒坦承自己是手作絕緣體，並鼓勵她：「老師既然教了，就代表全班都學得會，慢慢來。」

沒想到，正是我的這份「不可靠」激發了她的潛能──下課問老師，回家看YouTube學習。從一開始穿針引線就耗費半堂課，到後來在比賽中場休息的喧鬧中、在出遠門的漫長車程裡，她都能心無旁騖地認真縫製。那個小小的針線盒，竟陪著她征戰四方，作品從歪斜鬆散，進步到針腳細密、井然有序。

真正的震撼發生在某個夜晚。她發現我的刷手服側邊裂了一道長口──那是我因忙碌而始終無視的破損。「媽，妳衣服破了都不知道嗎？」我慣性地回答沒關係，她卻皺起眉頭，拎來她的針線盒：「我來修修看。」

選用與衣服相同的藍色線軸，穿針、引線、起針、落針。燈光下，她全神貫注的神情，與我在手術台上縫合皮瓣時如出一轍。那一刻，我由衷感謝這位導師。

當她將縫好的刷手服遞給我，針腳的工整令人動容。曾連穿針都手忙腳亂的女兒，如今能以細密的基礎針法修補我的生活。教育最美的模樣，也許正是讓孩子長成能溫柔修補世界與自己的人──不只是衣物，更縫出那份無須言語的深刻理解與綿長溫柔。