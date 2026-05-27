張以昕（Phoebe Chang）／在印度的乾髮修行

今年剛到印度瑜伽學院時，淋浴後打開吹風機，聽見插座傳來喀喀異響。第二回使用時，情況更糟，每十秒斷電一次，當時已經晚上十點了，不便外出求助，只好在房裡尋找不同的插座輪流用，斷了就再換一個，十分狼狽地將頭髮勉強吹乾。

在印度的鄉鎮，天候不佳時常會停電，學院雖有發電機，還是會影響吹風機的運作。手中的變壓吹風機雖陪我在印度旅行數年，也許耗電功率是一千五百瓦，對此時脆弱的電力系統負擔太大。

即將要閉關了，不希望靜默毀在一把吹風機上，於是隔天一早打開外送網，選購一台價格約台幣兩百元的一千瓦吹風機，還順便買了些水果餅乾。外送員大約十二分鐘後就出現在學院門口，我撐著傘，提著一袋沉甸甸的物資開心返回房間。

一天後恢復晴朗炎熱的好天氣，春天的北印度濕度很低，一早將衣服洗好，在頂樓晾曬幾小時就能收下來了。到了烈日當空的中午，洗好頭，喜孜孜地打開新吹風機的開關，才吹了十秒鐘，突然又斷電了。

只要吹頭髮就會停電，真是荒謬得令我嘴角上揚。五分鐘後還是沒有來電，於是到隔壁張望，不知是我這間跳電，還是大家都在停電？

從門縫中跟鄰居對到眼，於是開口問，是否沒電了？對方點點頭，並再次確認室內開關，果真是停電，然後他望著我那頭濕漉漉的頭髮說：「現在，妳也只能讓太陽曬乾了。」

我苦笑，用毛巾裹好頭髮，先去飯廳打菜。沿途感受到陽光的炙熱，忽然也就釋懷了，雖有三千煩惱絲，但也沒這麼煩心了，如果真的沒電，就隨順到頂樓野餐，愉悅地跟衣服們一同接受大自然的晾曬吧。

回房後，再次打開電源，哇，電來了，充滿感恩地把頭髮吹乾，這絕對是在印度的恩賜，也是在便利的台灣鮮少感受到的恩典啊！