海容／與動物搏鬥的日常

孩子的歡笑並不會讓母職的委屈煙消雲散，唯有老公的平等相待、攜手打怪，才能讓全職媽媽的我覺得一切值得。

逮回來的動物依舊四處作亂

我們家有兩隻野生動物，兩歲半的和果子，身高已經可以一邊踮腳尖，一邊用手搆到門把了。某天晚上，他大搖大擺地開門赤腳走出去，一歲半的妹妹小小龍蝦機靈地緊跟在後。幸好老公迅速將動物緝捕回欄，倘若再多給他們兩分鐘，恐怕就會搭電梯到一樓去驚擾社區鄰居了。

然而，逮回來的動物並沒閒著，繼續四處作亂，和果子一會兒攀高爬低，一會兒偷摸爸爸的高級喇叭。小手摸著震動的音響表面，讓幼獸同時沉浸在聽覺與觸覺之中，也讓為父的心「為之震動」。男人什麼都能忍，就是3C產品被野獸「踐踏」不能忍。老公抓起犯案的和果子說：「可惡至極，處罰！」用雙手對著動物的腹部搔癢，和果子呵呵大笑。

我想起和果子方才犯案時，用賊笑的嘴臉偷偷瞄我，彷彿是為了引起爸爸注意而去摸音響。

自兩隻動物進化成爬蟲類之後就沒一刻閒著，演化成靈長類後更是會飛簷走壁。夫妻倆日日如同當班的農政單位，隨時準備上山下海捉拿動物。

當客廳上演處罰戲碼，廚房則是小小龍蝦在翻箱倒櫃，好在我早就將家裡的矮櫃全貼上封條了，凡低於一公尺以下的櫃子，從防潮箱到櫥櫃、抽屜……全部用膠帶貼起來。

我暗忖暫時可以吃幾口晚餐了吧，可沒幾分鐘就幻滅了。小小龍蝦站在碗櫥前，飛快地用小小肥肥的手指頭解除封印，把透明膠帶撕起、揉爛，打開櫃子找新鮮事。

情急之下我隨手拿了旁邊的塑膠袋給小小龍蝦，企圖交換她手上的「玩具」，她將塑膠袋拿過來看了一眼，隨即丟到地上去。

唉，我就知道，高知識分子是永遠鬥不過高滋事分子的！

期盼半獸人快點升級成智人

貼完封條後，我欲坐回餐桌狼吞虎嚥，左手的碗剛端起，動物們見我要吃飯，又興起食慾，我不得不先把他們抓進餐椅，戴上圍兜兜，放上餐碗。奇怪的是，往往和果子都是扒完一整碗飯還繼續討食，這次怎麼只吃半碗就站立在餐椅上，把屁股撅起來、臉色凝重，而且臉部肌肉線條愈來愈僵硬？他的眉頭皺了起來，發出「嗯……」的聲音。

喔，我懂了！我眼帶笑意地說：「老公，你的原味布布來了唷。」老公抱怨聲連連，「每天都這樣，爸爸的學費白繳了啦！以後要在學校大啦！」把和果子帶去尿布台。

就在老公「行刑」之時，小小龍蝦早就從餐桌上逃了下來，開始執行任務。她小手扶著沙發、臉蛋脹得通紅、不發一語，接著熟悉的聲音又出現了，「嗯……」沉著的聲音陣陣傳來。「去排隊吧，蝦蝦。」我牽著她的手來到尿布台，把第二隻生物交給老公，把第一隻抱下來。

「太壞了，兩個都不在學校大。」小小龍蝦大聲哭著，還踢著小腳，不情願地被脫下尿布，雙手不斷揮舞著，時而摸屁股，時而企圖撐地起身。「犯後態度不佳，懲罰。」老公用搔癢攻勢反擊。

我淡定地將和果子帶往客廳野放，走到廚房倒杯水，一屁股坐上沙發後，他就摸著屁股，用得意的笑容看著我說：「大便！」我對著空氣大喊：「老公，和果子真的好愛你喔，一個晚上給你兩份小禮物耶！」我猜他的臉應該比大便還要臭吧。

不熟的人皆以為我婚後當上貴婦，殊不知我現在當的是「跪」婦，不時跪在地上撿拾動物們用餐掉落的「在地美食」。在原味布布與在地美食交替的世界裡，我天天期盼著半獸人快點升級成智人。

笑顏與淚光，糾結與安詳，矛盾地來回輪轉著。每逢疲倦無力襲來時，我腦海中就會浮現動物們出生後，第一次獨自在家斷捨離衣物的場景。幾個月前他們還穿著包屁衣，如今包屁衣再也塞不下動物們抽長拉寬的身軀。追憶至此便潸然淚下，哭了好一陣才能繼續整理。

那一刻我告訴自己：「他們的每個瞬間都很珍貴，過了，就不會重現。」

於是，我轉頭望向鏡中素顏的自己說：「我不用當完美媽媽，孩子的笑聲就代表他們很快樂。」