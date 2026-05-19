王如斯／一大早，都挺好

清晨，冬季的冷雨籠罩著整個台北，從公車車窗望出去，各類車輛走走停停，亂中有序，各自奔往所屬的方向。

一位老太太推著裝滿食材的菜籃車，在站牌前舉手攔車，站在我身旁的女士在車門打開後急急衝下去，幫她把沉重的菜籃車提上來，接著又下車去了。老太太連番道謝，原來她們只是陌生人啊！我起身讓座，神情有點疲累的老太太笑著對我說：「謝謝你們年輕人。」我愣了一下，叫我年輕人欸！無論老太太是真心或只是「叫好聽的」，我都欣然接受，同時下意識地摸摸放在包包裡的老人卡，心中竊喜。

我也要下車了，前面是一位狀似上班族的爸爸，肩上背著筆電包，胸前背著嬰兒，他把票卡拿給嬰兒，握著嬰兒的手刷卡，當刷卡機發出「嗶」一聲，嬰兒的雙眼瞬間發出晶亮光點，並且發出笑聲，手舞足蹈起來，乘客莫不會心一笑。他們下車後，我看著那位爸爸一手撐傘，一手護住嬰兒的頭，他正竭盡所能為胸前這個小寶貝擋住風雨，自己的半個身子卻早已濕透。都說母愛深重，父愛亦如山。

我從公車轉捷運環狀線，尖峰時間已過，乘客明顯減少，坐對面的少女拿起手機說：「媽！醫生說我的檢查報告指數下降了，鼓勵我繼續努力，妳跟把拔講一下，叫他放心。我馬上到家了，我會幫阿嬤帶午餐。」多麼勇敢又孝順的少女。這時捷運車廂的站名顯示，下一站：幸福。

我們都在幸福站下車，少女踩著堅毅的步伐超越我，很快就被淹沒於人潮與車潮中。

風雨未歇，人們依然帶著各種人生滋味勇敢前行。一大早，都挺好。