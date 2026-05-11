嫺人／退休後無聊怎麼辦？3個撇步，讓無聊也能是種高級的自在

我只是無聊，沒有一定要去哪裡

前陣子在粉專上分享「原車遣返的公車之旅」。那天我本想走親山步道，在南港搭上一台公車，看到車身寫著終點是「貓纜動物園站」，一時改變行程，因為好奇想看南港怎樣可以跑到木柵去。

沒想到車子才到半途，司機眉頭緊鎖、轉頭對車上僅剩乘客的我說：「這台是區間車，不往前開了。妳到底要去哪裡？」前面那站是公墓，可能司機對我是否要在公墓站下車有點懷疑。

我脫口而出：「我沒有一定要去哪裡，我只是無聊搭看看而已。」後來我和司機達成協議，原車返回。

我覺得這蠻有趣的，但退休後在社群寫文互動，發現一個人的理所當然，對另一個人來說卻常常難以理解。

收到「下次怎樣更有效率」的具體建議

我以為讀者都能共情我的搭錯車樂趣，但文章的留言區卻出現幾則熱心提醒，建議我下載公車App、推薦南港的爬山路線，也有散步攻略分享。我明明在分享「一時興起想看這台車會經過哪裡」的樂趣，怎麼得到「下次怎樣更有效率」的具體建議？後來我想到：「被遣返＝計畫不周，必須調整流程加以優化」，這思維我也曾經熟悉。

那是職場必備，但，我已經退休了

這種功能型反應，在職場時期是必備能力。但退休走到第九年，我正在練習放下對效率人生的執著。進入人生後三分之一段，會走到哪裡？命運還操之在己？一定還是有些靠努力，但也愈來愈多要聽天命，見招拆招。

也有朋友留言說，看著我這樣隨遇而安不錯，但心還是茫然，無處安放。出書後被出版社包裝為「退休教練」，理財可以，但生活充其量只能是撇步分享，無法步驟一二三教學。

剛被退休時，我像敗犬，也是茫然，哪裡敢立什麼改變命運的志向。我只是開始寫切身的退休大小事，沒有目標，好奇想看：我就這樣漂流，看老天爺到底要我去哪裡。

沒有終點，小花也能是迷人風景

現在，我還是不知道終點在哪裡。不過這幾年的漂流告訴我，「先去做」，就可能「遇上」。

那天在公墓轉運站被遣返，我在回程途中下車，平凡的細碎紫色、黃色小花顯得特別美，吹著春風，第一次感覺「風」裡真的有「風」景。

會低標就滿足，也許正是因為先前的「無功而返」。人生順不順、美不美，往往由期望值決定。第三本書打書告一段落我的空白時間又變多，我回到最初出發的部落格，有時奮戰到半夜，只為了找出網站變慢的解決方案──把被遣返的無效率當有趣，可能和我閉關搞網站、悶了好幾天有關。

我的三個退休不無聊撇步

說「我只是無聊」，其實我不真的沒事可做：

1.之前寫過〈退休的1000個小時法則：你也可以！〉，那這些空白時間如何過？找一個不為錢，卻仍會讓你廢寢忘食的「玩具」，我的是網站。

2.過幾天「閉門造車」的日子，再找個風和日麗天放自己出門，這時看什麼都會覺得有趣。

3.沒有目標？那就學習和沒目標的狀態相處，暫時離開電子地圖、App，放下確保不會再走錯路的現代效率分享，感受搭錯車也是生活樂趣。

當不需要證明日子有多精采，而能理直氣壯說「我就是無聊」，我覺得是蠻高級的一種自在。