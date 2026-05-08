宋明理雪／戀戀孤身練琴時

我在目前的人生中經歷過許多高光時刻，當然，我感恩擁有許多外人眼中的榮耀，如得獎、升職，我深知這是造化給的幸運，而非自己真的有什麼過人的才能。更讓我反覆回味並感謝的，是在不同階段，於幾處不同空間練習彈琴的靜謐時光。

十幾歲時，我開始自費學鋼琴，讀職業學校期間，總在打工之餘省下晚餐費，到樂器行租琴練習。某日，琴法課老師請我練習國歌，以便在全校開周會時伴奏。為加強練習完成伴奏的任務，我利用夜間十點之後，偌大校園空無一人，孤身到能容納數百人的禮堂開著琴燈練習。不料沒彈多久，便被拿著手電筒騎腳踏車巡邏的校工發現，他擔心我的安危，倘若遇到歹人便是他的失職，力勸我趕緊回宿舍。

由於家中無琴，周末返家，我會騎腳踏車到鄰村教堂心無旁鶩地練習，有回練到一個段落準備去洗手間，瞥見老爸騎機車離開的身影，許是老爸擔心我，又明白我不喜被人打擾，偷偷探視完就離開。

這源於我讀國小時，有次在家畫美術科作業，老爸竟笑呵呵地在我已構圖的畫紙上畫了兩筆。我不悅地提醒他，這是「我的」作業，他只好尷尬離開。最後我模仿賀年卡畫了一個可愛小孩兒，做成海報貼在自家牆壁。在我畫孩兒圖的那個月，正好輪到阿公來家裡小住，在我貼圖後不久，阿公也用蠟筆畫了一張類似的年畫貼在他的房間，可見他們父子都喜歡參與晚輩正在做的作業，只是方式不一樣，真是「有其父，必有其子」。有時我借到電子琴練習，阿公會告訴我哪裡彈得不順暢，我心想，只有教師等級的彈奏者才有能力初看樂譜就彈得暢達，卻也能感受到，倘若阿公會彈琴，必然會為我示範一遍又一遍。

近期，為了配合教會司琴及團契獻唱伴奏，為避免臨場緊張，儘管家中已有直立型鋼琴，我仍騰空到教堂練琴，特別是練習團契即將獻唱的聖詩伴奏，和配合做禮拜程序要彈的詩歌。參加教友的婚禮後，用教會大堂的平型鋼琴練琴時無意間發現，除了教會請來的清潔人員，還有五、六位信徒主動留下來協助將陳設恢復原狀，以供隔日場地做禮拜使用。為了清除燃燒婚燭時滴落在燭台和地板的殘蠟，有兩對夫妻足足花了兩小時才完全清理乾淨，這樣主動付出、貢獻勞力的精神令人敬佩。

人生有很多階段性的任務，練琴卻是我十五歲之後每個階段的持續任務。想起青少女時期，阿公告訴我彈琴還有進步空間、老爸暗自的關懷，乃至教友半被迫地邊收拾場地邊聽我彈奏……我的信念只有一個，我必然會愈練愈流暢，愈彈愈能幫助需要的人與團隊。每當練某首曲子到熟練的程度，便特別想彈給阿公聽，讓他知道，每個人剛開始練得零零落落，勤練一段時間後，現在的我不僅可以順暢完成，還能變化不同曲式地活潑伴奏哦！