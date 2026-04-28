張歆祐／【小手與小爪：新成員篇】陪伴孩子與毛孩，來場愛的練習

過去，毛孩在人類社會中扮演的多半是功能性角色，如騎乘、農作、捕鼠、看守等；然而，隨著社會結構的變遷、少子化老年化人口結構的改變，以及人們對情感連結的渴望，毛孩在家庭中的角色已然轉變。「毛小孩」這個名稱的普及，正是這股潮流最生動的註腳──毛孩不再只是「毛孩」，而是被視為家庭的一份子，是情感上的「同伴毛孩」。

獨特的「涵容者」角色

英國精神分析師Bowlby（1969）的依附理論指出，孩子在生命早期最核心的需求，是與主要照顧者之間建立一個安全、穩定的情感連結。這個連結就像一個「安全基地」，讓孩子有信心向外探索世界，也在挫折時有基地可以回歸。而學者Bion所提出的「涵容」（Containing）概念，則進一步描述了這種關係的品質：照顧者能夠接住孩子混亂的情緒，加以消化、轉化，再以孩子能理解的方式還給他。

同伴毛孩在孩子的情感世界裡便好比扮演著一種獨特的「涵容者」角色。狗兒不會評判、不會拒絕、不會讓孩子感到「不夠好」；貓兒安靜地蹲踞在身邊，提供一種無條件的陪伴。對於語言能力尚未成熟的幼兒來說，這種「無須語言就能存在的關係」尤其珍貴，孩子可以在與毛孩的互動中，感受陪伴，並在安全的關係中體驗被涵容的感受。

以發展心理學的角度，孩子對毛孩的理解並非一步到位，而是隨著認知、情感與道德能力的成熟而逐步演化。

以下整理了Piaget、Bowlby、Vygotsky、Kohlberg等理論視角下，各年齡階段兒童與毛孩互動的行為特徵：

0-1歲，感覺動作期：可能以拍打玩具的方式觸碰毛孩，屬感覺動作探索。

1-2歲，前運思期初期：對毛孩出現反應，如看狗走動時露出微笑。

2-3歲，自我中心階段：把食物分給毛孩、幫毛孩穿衣服、和毛孩「對話」。

3-4歲，概念分化：在成人引導下學習餵食、輕柔撫摸等照顧行為。

4-5歲，同理心深化：在成人引導下學習飼養、清潔等照護行為。

5-6歲，道德萌芽：能理解不同毛孩有不同需求。

簡言之，孩子對毛孩的認知從「感官刺激物」逐步過渡到「有情感的生命個體」，再到「需要被照顧的他者」。理解此歷程，有助於我們在對的時機，以對的方式，引導孩子與毛孩互動。

練習與另一個生命相處

當孩子第一次面對一隻狗或一隻貓，大人的引導至關重要。以下幾個原則，可以幫助孩子建立良好的第一印象：

1.先停下來，讓毛孩主動靠近：許多孩子看到毛孩時會興奮地衝過去尖叫，這對毛孩來說可能是一種壓力。引導孩子站好伸手，讓毛孩自己來嗅聞，可以是建立信任的第一步。

2.用「手背」代替「手掌」：幼兒本能地會伸出手去抓、拍、握，但對毛孩來說，張開的手掌由上往下的動作可能被解讀為威脅。引導孩子先讓毛孩聞手背，再輕柔地撫摸下巴或胸口，是更安全的方式。

3.讀懂毛孩的「不要」：當狗撇頭、退後、身體僵硬，或貓耳朵平貼（飛機耳）、哈氣時，都是在表達不舒服。幫助孩子辨識這些訊號，不僅保護了毛孩，也是培養孩子同理心的實踐。

這些看似簡單的步驟，其實正在幫助孩子學習一件極其重要的事：尊重另一個生命的界線。

許多家長會因為孩子的一句「想養」，便開始認真考慮養毛孩。然而，養一隻毛孩是十數年以上的承諾，在做出這個決定之前，有兩種更溫和的方式可以讓孩子先「試試看」，比如透過帶孩子去探訪養毛孩的親友家、到毛孩咖啡廳或送養單位進行短時間的相處，在低壓力的情境下經歷互動，同時讓家長觀察孩子的反應；也可以透過單次的「動物輔助活動」（Animal-Assisted Activity, AAA），目前台灣已有專業公益團體，如「台灣動物輔助治療專業發展協會」，提供單次或系列的毛孩互動體驗，在動物輔助治療師的引導下，孩子得以在安全的環境中學習如何與毛孩互動，同時培養同理心、責任感與情緒調節能力。這些階段性的接觸，不僅能幫助家長評估家庭是否準備好了，也讓孩子在沒有長期照護壓力的前提下，先累積與毛孩相處的正向經驗。

孩子與同伴毛孩的關係，本質上是一場「愛的練習」。在這段關係中，孩子學習輕柔地觸碰、耐心地等待、細心地觀察，甚至是在分離或失去時感受失落……這些都是關係中重要的功課。

從發展心理學的視角來看，每一次孩子跟毛孩的互動，都是一次感覺統合經驗──孩子在其中練習分類、因果推理、觀點取替、道德判斷，也在其中體驗依附、同理與責任，讓孩子在安全的情境中，學習與另一個生命相處。而在與毛孩無條件相伴的過程中，孩子也學到了什麼是「被愛」，每一次真誠的相遇，都是最好的練習。