蔡宇哲／【小手與小爪：心願篇】那天，女兒說「我想養一隻貓」

「爸比，我想要養一隻貓。」當女兒睜著大大眼睛，帶著滿滿期待拋出這句話時，我知道這不是能不能養的問題，而是極佳的生命教育契機。不少父母面對這種要求，直覺反應呈兩極化：要麼斷然拒絕，「你自己都顧不好了還養貓！」或者是基於疼愛或補償心態而一口答應。但在我們家，是一場深度對話的開始。

接納一個生命，意味放棄部分自由

當孩子說出想養寵物時，通常是基於可愛、陪伴的情感投射。我不想潑冷水，而是先接住她的情緒，然後引導她進入思索階段。

我問她：「你對貓了解多少呢？牠每天要吃什麼？牠的生活習性是什麼？貓不只是會呼嚕呼嚕叫，牠還會換毛、會生病、會有情緒。你能告訴我，養一隻貓需要準備哪些東西嗎？」

要讓她的腦子從感性、快思的系統一，切換到理性、慢想的系統二。我要求女兒去查資料、看書，甚至列出一份養貓必備清單。當孩子開始去了解一個生命的真實需求──包括飲食、排泄處理、疫苗接種，甚至生病該怎麼辦。她對寵物的看法會從一個「活玩具」轉變為一個「生命體」。如果孩子連查資料的熱忱都沒有，那她對養寵物的渴望，恐怕只是三分鐘熱度而已，我就會想辦法拒絕。

初步了解後，我們進入了最核心的討論：責任分工。

「如果貓來了，誰負責清貓砂？誰負責餵食？誰負責刷毛？」孩子通常會拍胸脯保證：「我！都我！」但身為父母，我們都知道這種保證通常持續不了多久的。

我與女兒討論的是責任精神。我告訴她，貓的一生可能有十五年甚至更久，這意味著當她上國中、高中，甚至大學時，這份責任依然存在。我們也討論到了現實狀況：「如果我們要出國玩、回老家過年，這隻貓該怎麼辦？牠不能像玩具一樣收進櫃子，牠需要安置、需要有人照顧。」

這並非是恐嚇，而是讓孩子意識到，接納一個生命意味著放棄一部分的自由與便利。有趣的是，當我們認真討論到清掃排泄物與遠行的限制時，女兒臉上的興奮漸漸轉為沉思，她自嘲地說：「哇，聽起來負擔真的好大，爸比，我們該不會最後只能養魚或小烏龜吧？」這份自嘲代表她開始衡量自己的能力邊界了。

當孩子做不到，父母能否接手後續

養寵物從來不只是孩子的事，父母的心理建設往往更重要。這讓我想起了我小時候的一段往事。那時我也像女兒一樣，沒日沒夜地懇求媽媽讓我養狗。經過無數次的哀求，媽媽終於點頭了。那天，一隻可愛的小狗來到了家裡。然而，這場夢想僅維持了一個晚上。

那隻小狗因為不適應新環境，晚上不停地吠叫，那種充滿焦慮的叫聲在寂靜的深夜裡顯得格外刺耳。不僅吵醒了全家人，也引來了鄰居的抗議。當時的父母在筋疲力盡與壓力之下，選擇第二天就把狗送走了。

那一刻對年幼的我來說，是巨大的失落，看著生命像貨物一樣被退回的無奈，讓我花了很久才釋懷。

現在回想，媽媽答應養狗是為了應付我的哀求，並沒有真的準備好接納一個會吵鬧、會製造麻煩的生命。所以如果今天要答應女兒，我必須先問自己：「當孩子做不到時，我願意接手嗎？」

養寵物永遠是全家人的事。如果父母心中抱持著「那是你的事，要自己負責」的心態，最終受苦的往往是動物，連帶著親子關係也會受傷。

這樣的討論雖然花時間與心力，但比直接拒絕或答應更重要，因為這是關於尊重生命，也尊重孩子的歷程。

透過討論讓孩子明白生命是不可逆的，寵物不是App更不是玩具，不喜歡不能刪除。愛是行動與責任，而不只是感覺。愛貓不僅是抱牠，還包括幫牠清理臭氣熏天的排泄物。生命也可能會帶來混亂（如吠叫、破壞），而我們是否有韌性去應對？

討論到最後，孩子決定暫緩養貓計畫。後來偶爾看到可愛的貓，她眼底依然閃爍著光芒，但再也沒有開口說要養了，這代表她多少學會了評估責任。

我期許自己給孩子的回應，不只是「Yes」或「No」，而是溫柔的引導。讓孩子在渴望中看見責任，在計畫中看見現實。只有當孩子與父母都理解了生命背後的重量，那可愛喵聲的加入，才會成為家庭幸福的延伸。