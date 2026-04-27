林子軒／【小手與小爪：心願篇】最後留下來的，不只是養或不養

為人父母，幾乎都會面對孩子提出想養寵物的要求。雖然知道這是培養小孩責任感的機會，但回顧自己小時候所有的寵物，幾乎沒有任何一次是事先想清楚的，全都來得突然，像被臨時塞進生活的一段插曲。結局也大同小異，時間一到，故事便草草收場。我想，這類經驗在大多數人身上都找得到。

也因為這樣，從小孩長成大人的過程裡，多數人學會的第一件事，往往不是負責，而是懂得避開麻煩。若沒有突發狀況，沒有人會主動替自己多添一份牽掛，更不會刻意迎接一個需要長期照顧的生命。這種選擇，後來被包裝得十分合理，久而久之，甚至看起來像是一種成熟。

那些拒絕的理由，聽來有些老舊

孩子開口的時候，眼神殷切，語氣通常很輕，帶著一點不確定。那樣的神情，大人並不陌生，只是已經很久沒有在自己臉上看見過了。現在再看，反而顯得有些刺眼。腦中浮現的畫面，很快從孩子的期待跳到生活的細節：散落在地板上的毛、被打斷的行程、夜裡急著尋找仍開著的動物醫院。「拒絕」在這些念頭之後出現，聽起來像是一個經過思考、合情合理的回應。

這類反應談不上好壞，多半帶著歷史。許多人童年時期都照顧過動物，只是照顧得相當隨便。烏龜住在塑膠水桶裡，金魚的生死取決於記性，受傷的鳥靠熱心撐著。事情發生時，大人說幾句安慰的話，孩子學會不再追問。等到失去真的來臨，也只剩下一種說不清的難過，和無法安放的責任感。那些經驗沒有被好好整理，只是被摺起來，塞進記憶深處。

長大以後，生活變得井井有條，對動物的理解卻沒有同步跟上。多數人對牠們的認識，停留在可愛與麻煩之間，知道需要照顧，卻說不清要怎麼照顧。疾病、老化、行為問題被擺在很遠的地方，只要不去想，看起來就不會發生。童年的失誤被解釋成無知，成年後的迴避則被稱為理性。

轉變來得並不體面。孩子再次提出想養寵物時，才發現那些拒絕的理由，聽起來有些老舊。那一刻才意識到，這些年累積下來的，未必全是經驗，還有一點被反覆使用的逃避。我們並沒有真的變得更懂動物，只是更擅長替自己留後路。

現在的世界，確實提供了許多便利。資料清楚，管道齊全，看起來像是一種進步。只是當資訊攤開來之後，推託反而變得困難。孩子拉著大人一起查資料、看書、詢問專業人士，慢慢拼湊出一個生命需要的條件。金錢、時間、空間，一項一項被列出來，熱情在細節裡被反覆檢視。

這段過程裡，我的收穫不比他少

這些準備的過程，說是為了孩子，其實也像是在拆自己的底。討論有時停在半路，有時被迫往前推進。結果各不相同，過程卻相當一致，都讓人看清自己究竟能承擔多少。這樣的看清，並不特別令人振奮，只是讓人少了一點僥倖。

後來，這件事落在我家，從剛開始的鸚鵡，最後變成了一隻烏龜。孩子起初說得很籠統，只說想養。在圖書館找了幾本關於龜類的書回來，又鼓起勇氣去寵物用品店詢問照護需求。他漸漸能區分不同種類，也把條件列得清楚起來。甚至替那隻還不存在的烏龜，預留了一筆小小的照護基金。有幾次想買玩具，他忍了下來，數目不多，卻認真得讓人無法敷衍。

這段過程裡，我的收穫不比他少。我才發現，從小聽到大的巴西龜，和巴西沒有太大關係，牠真正的名字是紅耳龜，來自北美，只是在貿易與稱呼的錯置中，被我們理直氣壯地叫了一輩子。這樣的誤解，回頭看來，並不罕見。

說來有些難為情，我身為獸醫師，專長卻只限於貓的行為醫學。不同物種之間，本來就隔著好幾層距離。關於烏龜，我所知道的，和一般人並沒有太多差別。在他翻資料時，我也重新站回學習的位置，意識到所謂專業，多半只在非常狹窄的範圍內成立。

於是，孩子想養寵物這件事，最後留下來的，並不只是養或不養的答案，而是一段讓大人重新校正自己的過程。從名字叫錯，到以為自己懂得足夠，我們一直在修正。至於那隻烏龜是否真的會出現在家中，反而變得不那麼迫切了。