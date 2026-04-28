李羚榛／【小手與小爪：新成員篇】同時養育孩子與毛孩，不是一件羅曼蒂克的事

正在念幼稚園的兒子小檬，曾經是和貓一起生活的。

家中的「提筆」，是隻溫柔淡定的公貓。打從小檬出生、爬行，到像小企鵝般學習走路，提筆帶給他許多軟綿綿的回憶。

只可惜，兩年前的中秋，提筆離開了我們。在那之後，小檬曾經問我：「麻麻，我們可以再養貓嗎？」看著孩子臉上的期待，我感受到他內心渴望有貓作伴。但我心裡十分明白，孩子與動物之間，未必能成為親密的關係。我沒有直接回應，而是先和小檬聊聊那些他可能不太記得的片段。

最需要具備的技能

在小檬剛學會走路的日子裡，有時他會興奮地握著小球，對提筆尖叫，下一秒就想往前丟。那段期間，我經常需要把提筆緊急抱離，或讓牠可以躲在某處。也是那時，我才慢慢意識到，即使是氣質再溫和的貓，與孩子一同成長，仍是一場挑戰。

談起這段往事，我叮囑他：「和動物相處，最需要具備的技能，就是停、看、聽。」每一隻動物都有自己的節奏與身體界線，如果我們突然靠近、主動伸手觸碰，甚至拿自己的玩具丟牠們，會讓動物很害怕。相反地，若我們能安靜地放慢動作，等待動物主動靠近，反而是一種更棒的互動方法。

「有些貓咪比較害羞，有些不太喜歡被接近。不是每隻貓都和提筆一樣喔，就像學校的小朋友，每個人都不同。」我教導小檬觀察動物的耳朵、尾巴及身體姿態，藉此了解牠們的心情與意願。例如：當貓咪耳朵向後拉平、尾巴下垂時，表示牠感到壓力，不怎麼想和人互動；當牠開始輕咬或伸爪時，可能是過於激動，或想拉開距離。這時候，適時暫停動作，是比較好的選擇。

我用手指點向小檬：「你以前還有好幾次趁我轉身不注意，偷偷掀開被窩去嚇提筆。」結果，被驚醒的貓馬上睜眼迅速跳開，小檬則在一旁笑得合不攏嘴，像是完成了一場小小的搗蛋計畫。

那時孩子的好奇心，讓貓連好好睡覺的地方都沒有，而這種隨時會被打擾的不確定，對任何動物而言都是極大的壓力。因此，比起讓他倆隨時待在一起，我更在意提筆是否有一個空間，可以安心休息。

雙倍的混亂與照護

我花了些時間，把書房調整為提筆的休息區，也在家中設置幾處隱蔽的躲藏角落，讓牠有更多祕密基地。像是在桌子下的儲物空間，放一個小紙箱，又或是拉寬書櫃與桌間的縫隙，留出一個只有貓能躲進去的神祕角落。甚至，我也依照平時相處的觀察，為提筆規畫了一條逃跑路線，讓牠得以自由地選擇與孩子之間的距離。

聽到這，小檬點點頭：「麻麻，我知道了，下次和貓一起玩，牠想來再來就好，我不要嚇牠。」

在診間裡，我常看到許多家庭迎接動物進入生活之後，期待孩子能與牠們親密互動，卻在抓咬與哭鬧之間，過得手忙腳亂。其實，同時養育孩子與動物，從來都不是一件羅曼蒂克的事。除了雙倍的混亂與照護外，更需要在孩子變動的作息與情緒之中，為動物保留一個穩定、不被干擾的生活節奏。而孩子真正需要的，仍是來自家長的陪伴，動物無法取代這份關係。比起期待玩在一起，我更建議觀察他們是否能在同一個空間裡，各自安穩地生活。

前幾周，在一個可以餵山羊的園區裡，小檬拿著園方提供的青草，卻沒有像其他孩子一樣，立刻伸手去餵食。正當我感到疑惑，他轉頭看向我：「麻麻，牠準備好了嗎？」那一刻，我想小檬或許已經慢慢學會，在靠近動物之前，先停下來，看見對方。