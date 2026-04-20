林華洋／關於找停車位這件小事

有時候，人生的大道理會藏在很小的日常裡，例如「找停車位」。

開車進入一個擁擠的停車場時，常會先繞幾圈。明明很早就到了，卻怎麼找都找不到位置，反而有人晚幾分鐘進來，剛好前方一輛車倒車離開，輕輕鬆鬆就停進去。那時候心裡總會浮現一句話：「真是來得早，不如來得巧。」努力固然重要，但有時更需要一點時機。過早到達，可能只是等待，過晚到達，也可能錯過，而剛剛好的那一刻，事情就自然發生了。

有時候，你在停車場裡慢慢繞著，一排一排地看，心裡開始有些焦躁：「怎麼都沒有位置？」甚至想放棄前往另一個停車場。就在這時候，前方突然亮起倒車燈，一輛車緩緩駛出，空位就這樣出現了。那一瞬間常讓我感到某種奇妙的巧合，讓我想起很多事情往往是在快放棄的時候，開始出現轉機。

不過，「找停車位」也提醒我們一件事：有時候問題並不是沒有位置，而是我們一直在同個地方打轉。在同一層繞了好幾圈都找不到車位，心裡很容易認定整個停車場都客滿，然而若往下一層或換到另一區看看，可能會發現還有不少空位。人生也是如此，我們習慣停留在熟悉的選項裡，不斷重複同樣的路徑，久而久之便以為希望落空。但只要稍微轉個彎、換個方向，甚至跨到不同的領域去看看，原本以為沒有機會的地方，往往會出現新的可能。

最有趣的是，有時你繞了一大圈，甚至停到很遠的地方，等你走進賣場，才發現入口旁邊就有幾個空位。那一刻難免有點懊惱，覺得白走了這麼遠，但仔細想想，那些多走的路也不算浪費，你多聽了幾首歌，多了與家人在車上聊兩句，或多了幾分鐘安靜思考的時間。人生很多看似繞路的過程，只是另一種抵達的方式。

如今許多賣場設有停車指示燈號，紅燈表示已滿，綠燈代表有空位，看起來井然有序、清楚明瞭。但真正開進去時，情況多半沒有那麼單純。有時燈號顯示有位置，真正開到那裡，才發現車位過於狹窄、轉彎角度不理想，或被別人捷足先登，甚至只是指示燈一時失靈……科技能提供參考與資訊，但並不能替人做出所有決定，最後還是得靠自己。這就好比我們常依賴各種「指示燈號」做選擇，例如他人的經驗、社會普遍的價值標準，或是當下熱門的趨勢。從表面上看來，有些道路像是亮著綠燈，前途順暢，有些方向則像紅燈，讓人望而卻步，可真正踏上之後才會知道，看似擁擠的地方，可能蘊藏著新的機會，看起來順利的選擇，走到一半卻未必真正適合自己。各種指標可以作為參考，但要找到真正適合的位置，仍有賴自己多走幾步、多看幾眼。

停車這件微不足道的小事，真的很像人生縮影。需要耐心等候，需要把握時機，需要轉個方向，需要接受多繞一段路……真正重要的，不是找到最理想的位置，而是把車安穩停好，繼續接下來的行程。