張如欣／陪老爸活在今天

電影《即使，這份戀情今晚就會從世界上消失》裡，女主角每天醒來都失去昨日的記憶，卻仍一次次重新愛上同一個人。那份愛，彷彿不住在大腦裡，而是藏在身體與情感深處。看著電影，我想著八十八歲的老爸——他未必記得昨天發生了什麼，卻能在每一個當下，感受到被愛的溫度。

老爸有時會重複問同一件事，有時會忘了自己剛吃過飯。起初，我也曾焦急、失落，害怕那些一起走過的歲月，就此被時間抹去。但後來我慢慢明白，真正重要的，並不是他「記不記得」，而是他「感不感受得到」。當我牽著他的手、耐心聽他說話、陪他唱歌、跳椅子舞時，他臉上那抹安心的笑，從來不需要記憶來支撐。

就像電影中的書允，即便記憶歸零，情感仍會留下痕跡。老爸或許想不起名字，卻知道眼前這個人讓他感到溫暖；他或許忘了今天是星期幾，卻能在被溫柔對待時，安心地活在此刻。原來，愛本就不必被完整記住，它只需要被真實地發生。

照顧老爸的過程，教會我與當下共存，與其執著於失去，不如珍惜仍在的。為他保留尊嚴，為他守住日常的安穩，是我能給予的溫柔守護。不求他記得昨天，只願他在每一個今天，都能感到被愛。

或許，愛的記憶不是存放在腦海裡的畫面，而是一次次選擇善待、陪伴與不放手的行動。當記憶終將消散，愛仍會以另一種形式，靜靜地留在生命之中。