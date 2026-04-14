我擔心的事，還是發生了。

去澳洲打工十個月的女兒回台灣了。我和外子提早到機場，當她拖著行李出現，我迎上前給了她一個早已說好的擁抱；沒想到才剛走幾步，她就說還會回澳洲，機票都訂好了。

我和外子互看一眼，脫口而出：「是交男朋友了嗎？」她坦然笑回：「對啊。去年去月老廟求籤，說我今年會遇到有緣人。我那時還想都年底了，怎麼還沒出現？結果，他真的出現了。」我忍不住哀嘆：「蛤……還是澳洲人啊？」

去年看到鄰居女孩帶回一位澳籍丈夫時，我便暗暗祈禱，希望女兒不要也遠嫁他國。沒想到人生有時就是會往你擔心的方向走。

聽她說起男友的「可愛」，語氣裡藏不住喜悅；全家聚餐時與對方視訊，螢幕那端是位誠懇開朗的外國男孩。理智告訴我，這樣的相遇不容易，應該珍惜，但心底仍有淡淡的憂傷。

幾個夜晚輾轉難眠，不是不祝福，而是擔心。若她真的遠嫁他鄉，往後全家人在一起的日子就更少了。當初她辭職要去澳洲打工，我們也百般不捨，而她一句「體驗人生」讓我們啞口無言。

現在想來，也許該慶幸她敢嘗試我們年輕時不敢做的事。人生能走遠一點，去看看不同的世界，我著實羨慕。

再次送她到機場，我給了女兒兩次擁抱。眼淚在眼眶打轉。目送她離去的背影，我知道，父母的角色從不是把孩子留在身邊，而是讓她有勇氣走向更遠的地方，只是放手真的好難。

兩老現在要做的，應該就是把身心顧好，不要成為她的牽掛，也不讓我們的牽掛成為她的負擔。只要各自安好，一家人無論在哪裡都心安。

至於未來如何？她笑著說：「分手我就回來啦！」我也笑了，仍默默祈願：這段緣分可以長長久久。