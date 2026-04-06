〈火車快飛〉是首旋律輕快的兒歌，多年以前童騃純真的我們，喜歡將歌詞改為「火車慢飛」，希望運載著糖廠白甘蔗的火車不要行駛得太快，最好鐵道旁的大樹枝椏，能扯落一、兩捆白甘蔗，這樣我們這些孩子就能解饞，填補鎮日虛空的肚腹。

蔗香瀰漫的童年

日治時期，台灣普設糖廠，從日本引進新式製糖技術，為了運送甘蔗鋪設了多條鐵道，因為其軌距僅有標準車軌的一半，便俗稱為「五分車」。四十年前居住在朴子小鎮，小鎮邊陲廣植甘蔗，家門前就有一條五分車鐵道經過。

那是個純樸的年代，居民們會在鐵路兩旁的小小空地上搭雞舍、闢菜園，並撿拾掉落的甘蔗。甘蔗削皮後可代替零食果腹，蔗桿、蔗皮經曝曬後是最佳的燃料，母親為了儉省瓦斯開銷，常拿它來當柴薪，燃燒時空氣中會瀰漫一縷清甜的香氣。甘蔗皮輕又有韌性，是體罰未絕年代長輩調教子女的最佳利器。頑皮的小孩時常在鐵道旁尋找樂趣，為平淡的生活製造驚喜。鐵支路是我們最佳的遊樂場，有各種開放式的感官體驗，在這裡無須投幣也不用排隊，只要等待，等待一天四班往返的火車到來。

「嗚──嗚──嗚──」一聽到火車的氣笛聲，我們便蓄勢待發。火車因載滿甘蔗，行駛速度緩慢，車廂一靠近，我們就快速地抽（偷）、拔甘蔗，個個動作俐落、身手矯捷，為了樹立地盤，還常和對面鄰童引發甘蔗爭奪大戰。

製糖的甘蔗品種莖細、節短、皮硬，不易入口，汁液雖少味道卻十分甘美，足以填補孩子對甜食的渴望。年幼的我牙口力道不足，難以咬斷硬結，總是避開兩端從中間處嚙啃吸吮，如蜜的蔗汁浸潤指尖，順著手肘涔涔滴落，將我的童年醃漬成糖。

鐵支路化身步道

小孩們最愛將雙手張開尋求平衡，走在單側鐵軌上競速前行，遠處的汽笛聲一響，我們會附耳趴在鐵軌上，臆測火車的遠近；心跳的節奏伴隨猛然而響的鳴笛聲加劇跳動，當見到龐然火車逼近，母親手執甘蔗皮的快手也隨之而至，懵懂狂野的臂膀上常留下一綹綹紅跡。

無知的頑童甚至會將瓶蓋或鐵釘預先擺放在鐵軌上讓火車輾壓，待火車駛過便衝向鐵道尋找火車的創作。這時瓶蓋、鐵釘大多扭曲變形，偶爾獲得平整完美的作品，同伴就會投來羨慕的眼光。撿拾起扁平的器物放在掌中摩挲，金屬經過高溫摩擦產生的特殊氣味，至今仍深深烙印在我的嗅覺記憶中。

現在我已為人師表，向學生宣導交通安全，提起自己小學時代淘氣又危險的舉動，只接觸過虛擬遊戲體驗的孩子，個個瞪大眼睛望著我，好似聽聞一則奇幻的天方夜譚。

時光荏苒、歲月更迭，上個世紀九○年代起國際糖價低迷，製糖榮景不再，多數糖廠均已裁撤或轉型，貫穿小鎮中心的五分車鐵道亦逐段拆除。如今復古懷舊氛圍當道，昔日廢棄的鐵支路已華麗轉身，改建為現代化公園。筆直的公園樹已成蔭，是民眾最佳的運動場所，我日日在平坦的步道上漫步、沉思，在啁啾的鳥鳴聲中領受微風輕拂。

糖廠的白甘蔗澆灌了我甜蜜的童年，五分車鐵道乘載了許多美好歲月；童年時光雖不復返，但火車「慢」飛的悠悠旋律，依然在我心底淺哼輕唱。