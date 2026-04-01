羅拔／扁掉的耶誕老人

佛家曰：「境由心造。」此言不虛。

前幾天，帶兩個孩子上學，經過大門口，看見一個扁掉的充氣耶誕老人──以往耶誕節，充滿氣、笑容可掬耶誕老人，是社區必備的應景裝飾。大寶說：「爸爸，你看，耶誕老人扁掉了。」我說：「耶誕節過了，他沒工作，肚子餓扁了！」雙寶沒察覺到我神情有異，牽著我的手，蹦蹦跳跳地上學去。

一月底，收到公司一對一線上會議通知，主題是例行的閒話家常。以往，皆是主管關心一下員工工作的狀態，問有沒有需要協助的地方。我抱持著輕鬆的心情，參加了會議。視訊一開，主管神色凝重，說有嚴肅的事情要跟我說。接著，他說：因為公司的營運狀況，沒辦法繼續提供保證月薪，希望可以重新簽約，改成時薪制，但不能保證會有案子給我接。

就在農曆年前，我成了扁掉的耶誕老人。

當天晚上，我告訴太太：「公司請我換約，我即將沒收入。」太太說，沒關係，這段時間，她會幫忙。這幾年，我在家工作，兩個孩子的接送、任何突發狀況，都是由我這邊處理。考量大寶再半年就要上小學，太太建議我休息一下，看點書、加強自己的工作技能，甚至考些證照，在大寶上小學前夕，再積極投遞履歷，找個穩定的新東家。

小時候，我最喜歡的小說是《三國演義》。書中，東吳的名將呂蒙，年輕的時候曾被看扁，他不服氣，努力增加自己各方面的能力與知識，後來果然受到重用。「士別三日，刮目相看」這句成語便是因此而來。每當喪氣時，我便拿這個故事激勵自己。回首往日，自己也有許多不足之處。以投資的角度來說，就是「護城河」不夠深。護城河指的是企業以特有的技術，打造出市場不可或缺的產品。雖然在職場工作十多年，但我似乎缺乏一座護城河。這是處於空窗期的我，努力的方向。

於是，我變回了六年前，那個沒有薪水的奶爸。中年無薪，聽起來有點不幸，不過，我有了更多時間，打理雙寶的大小事，把沒看完的書讀完。也因為這樣，我看見了自己的不足。危機就是轉機，我期待一個嶄新的未來。