Hsiaoyu／【這個職業有祕密】一人公司，但有堅強的團隊

2022年疫情過後，是我第一次出攤參與插畫相關活動。每當有人詢問我怎麼開始自己的插畫品牌，我便會想起自己很小的時候就到畫室學畫，且在求學過程裡，似乎一直和畫圖有些掛鉤。

從視覺傳達設計學系畢業後工作了兩年，我決定回到學校進修，並選擇了插畫研究所，儘管心裡很清楚，靠創作維生絕不是件容易的事。

有方向地朝目標前進

研究所畢業後，我在國外工作了幾年，雖然沒有從事和畫圖或創意相關的工作，卻愈來愈肯定自己很喜歡畫圖，即使不在相關產業，也沒有停止過這件事。

有次和家人相約到日本旅行，那期間的每個晚上，我都會離開房間去旅社的公共空間畫圖。爸爸、媽媽與阿嬤會在不同的時間，輪流從房間帶點心水果出來，坐到我旁邊，靜靜看我畫圖。有一天，阿嬤突然問我，能不能畫一張明信片，從日本寄回台灣給她？她說想要拿給朋友看。那時候我忽然意識到，阿嬤好像是第一次這樣看我畫圖，即使我已經畫圖好多年了，她從來沒有機會這樣看過，因為我過去都在大半夜、她睡覺時畫圖。

疫情爆發前，我剛好決定回台灣，重新安排自己的生活。當開始規畫下一段職涯時，我覺得是時候面對自己未來想長期經營的工作是什麼，同時檢視過去累積的經歷：曾經做過零售、在書店文具館負責品牌企畫展，也在旅遊電商平台與各國旅業溝通、協助後台管理，這些經歷不知不覺讓我在短時間內，把品牌的基礎一口氣建立起來，絲毫沒有因為我投入不同的產業而浪費時間。

有時候我會慶幸自己不是在毫無工作經驗的狀態下，直接經營插畫職涯。因為那些看似不相干的歷練，一再幫助了我能夠理性地執行各項任務，同時也成了自己能夠感性地持續創作的基礎。少走一些冤枉路，能更有系統、更有方向地朝自己想要的目標前進。

家人到市集探班。圖片提供／Hsiaoyu

向家人發出求救訊號

話雖如此，這個領域對家人來說仍然相當陌生。我能隱約感覺到，長輩們並不想打擊我，可心中不免帶著許多擔憂：跑活動會不會太累？收入是否足以支撐生活？這樣出門跑活動市集的工作，會是長久之計嗎？這些因為長輩不熟悉產業，而產生的各種疑問，也一直被我放在心裡，成為下一個攻克的目標。

擺攤之初，幾乎所有項目由我一個人包辦，直到漸漸意識到，若想提高畫圖的產能與整體效率，勢必要尋求協助，於是我主動向家人釋出求救訊號。幸運的是，大家都非常樂於參與，也因為大家專業不同，常會給我意想不到卻相當有趣的觀點。有電商銷售背景的弟弟，提議將秋刀魚布巾再加工成掛飾；熟悉水產的爸爸，建議我畫一些高經濟價值、老饕喜歡的魚貨，像紅喉、長尾鳥。因為這個過程，我們之間有了更多交流，也多了許多可以討論的共同話題。

趁著話匣子打開，我也會和他們聊聊短期與長期計畫，請他們看看新完成的插圖，告知近期的銷售狀況等。雖然規模還不大，但整體按照著原先設定的步調前進，也陸續達到預期中的里程碑。

紅喉(上)、烏賊(中)、長尾鳥(下)。圖片提供／Hsiaoyu

剛開始參與活動的前兩年，市集多半在台北舉行，家人能實際參與的機會相對較少。後來碰上在台南的文博會，我便大力邀請家人一起前往，長輩也因此對這類型的活動大開眼界，還錄製了我的攤位擠得水泄不通的影片，上傳到家族群組。在高雄舉辦的「大港開唱×港邊市集」，更是因為地點就在家鄉，幾乎每小時會有不同的家族成員前來支援或探班，成為我最難忘的擺攤經驗。能夠如此獲得家族的支持，是我一開始完全沒有料想到的，感到開心的同時，更加確信主動尋求協助是正確的選擇。

雖然是一人公司，但背後有著許多堅強而可靠的後盾，我真的是個很幸運的人。

作者簡介：Hsiaoyu，高雄人，「插畫小農」品牌負責人。以線條插畫為主要創作形式，題材多元、物件廣泛。最熱銷的商品為阿嬤一同手剪完成的和紙貼紙包。