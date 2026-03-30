那一晚的餐桌，燈光溫暖、餐具清亮，話語卻漸漸只往一個方向流去。她談服飾、品味、餐廳、旅遊、書與職場上的佳績……像一條沒有轉彎的河，筆直通向自己。語氣篤定、判斷俐落，彷彿萬事皆有答案；而我在席間，慢慢從「相聚」退成「旁聽」。她並非惡意，只是一種不自覺——當人專注展陳自己的生活時，容易忘記：餐桌不是舞台。

我漸漸明白，餐敘聊什麼其實不重要，重要的是話語的方向。若只向外展示，便會落入比較：哪家餐廳更好、哪趟旅行更精緻、誰的品味更高明、誰的經濟條件好。餐敘間，人漸漸開始防禦或沉默；於是愈說愈多的一方愈孤單，愈安靜的一方也愈遠離。

若話語向彼此靠近，它便不再只是談論，而是一種相遇。

真正讓人相談甚歡的，往往不是我見我聞，而是感受。與其說「我去過哪裡」，不如說「那裡讓我想起童年的一個傍晚」；與其發表不容置疑的見解，不如坦白一句「最近有件事讓我有點困惑」。

好的談話像接球：有人拋出一點自己，另一個人回以一點自己。不是競逐更精采的經歷，而是接住那份情緒，追問、附和，或分享相似的片刻。於是話題自然生長，甚至沉默也不尷尬，因為彼此坐在同一張桌上，而非同一個觀眾席。

人儘管需要被佩服，但更常需要被理解。當每個人都稍微收起證明自己的心，為他人的經驗留一點空位，談話便柔軟起來。那時食物才真正有味道；離席後記得的，也不是誰說得最多，而是那晚，有人聽見了自己。