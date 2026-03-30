牆上滴答滴答的吵擾，夜闌人靜聽來格外響亮，那是陳舊掛鐘豬蹄邁動的足音。

好比現今市面流行酷洛米、吉伊卡哇、罐頭豬、鯊西米、貓貓蟲……就讀小學那會兒，風行過一陣黑白豬，顧名思義，那是一黑一白一對圓滾滾的豬。猶記盛行之時進出校門，同學衣上、包上皆可見跟隨小主人的豬影，顯見風潮。隨著熱潮冷卻，新的吉祥物前仆後繼，不斷推陳出新，昔日孩童大多忘卻曾經愛好，也就看向壁上舊鐘時，依稀窺見恁時盛況的殘影。

那是當初逛夜市不期而遇，擺設花俏的飾品攤上，壁鐘一字排開，一隻隻姿態各異的豬，相同的憨態可掬，瞧得眼花撩亂。小豬討喜，標價亦喜人，掌管荷包的媽媽難得無所謂便宜沒好貨。

童年時光的歡樂最是純粹容易，幾枚銅板便可讓臉上展顏。唯可惜，從展示燈下移掛到自家牆磚，到底一分錢一分貨，細節之處略欠精細，稍嫌淺的掛勾凹槽，十餘年來，地動風吹免不了幾次墜地意外。幸虧鐘似豬般一身滾圓的優點，無懼磕碰，哪怕經磨礪，指針運行始終如行星自轉規律，分秒無誤。

春去秋來冬又至，莫說敝帚自珍，曾經的豬明星早已淡出眾人記憶，時針依然十年如一日，恪守時辰，只因退時而丟棄，不免有違惜物美德……踟躕猶豫，直到時光模糊了數字，得靠邊框豬頭印記一點一點數時，總算迎來契機。

原以為這一取，便是從此遺忘角落蒙塵。卻不料這廂束之高閣，轉眼竟逢另一頭的彼得兔功成身退──那是另隻更古老的鐘。早在三十餘年前，聽說六十元就能幸福擁有大雞腿便當的年代，母親秉持高價即是品質的信念，慷慨以千元大鈔驗證。

而今數十載過，彼得兔不負期許。只是牠翩然謝幕，躍下舞台，徒留壁上空懸，一時之間，又有勞黑白豬救急。

靜夜裡略顯吵擾的滴答聲響，是走過漫漫歲月的足音。恍惚抬頭，不知不覺，寒來暑往，童年一樁偶然仍屹立牆上，兒時記趣竟延續至今。