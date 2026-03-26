第一次到女友家作客

或許很少有人像我一樣，與女友交往幾年後，終究未能贏得她的芳心，卻意外地深得她母親的眷愛，幾乎被當成「準女婿」般疼惜。只是情深緣淺，最終仍舊敵不過命運的流轉，徒在我的生命留下一段無可磨滅的遺憾。

故事始於我第一次到女友家作客。餐後，我習慣性地走進廚房洗碗，像在自家一樣，俐落地把筷子洗得刷刷作響。這聲音引起了她母親的注意，走進廚房，驚訝地問：「你這個大男生，怎麼會做這些事情？」

其實，隨手打理廚房、分擔家務，對我而言早已習以為常。大學時期母親多病經常住院，兄姊皆已各自成家，家裡只剩下我陪伴篤信「君子遠庖廚」的老父，買菜、做飯、飯後收拾等瑣事，自然而然地全落在我肩上，久而久之也就成了日常。

或許因為如此，那次在她們家主動洗碗後，這位「準丈母娘」便常在女兒面前對我讚譽有加，認為會動手做家務事的男孩子不會變壞，不但鼓勵我們繼續交往，且漸漸視我為自家人。

大學畢業後，我在外島服役時不幸受傷，隨即後送台北三軍總醫院住院治療。她前來探病時，見到我換下的軍服隨意堆在一旁，二話不說便拎回家清洗。再見面時，只淡淡地說了一句：「洗衣機那一缸水，洗出來都是黑的。」語氣平緩自然，卻滿是憐愛，讓我既感動又慚愧。

聽她細述事情的始末

傷癒後我隨即重返外島駐地，不久卻傳來女友移情別戀的消息，讓我頓時成了兵變的受害者。一年後隨部隊移防回台時，她已嫁作人婦且臨盆在即。我因身在前線通信不便，對她變心的前因後果始終困惑不解。

萬般無奈下，我前去拜見這位原以為能成為「岳母」的長輩，聽她細述事情的始末。兩人對坐在咖啡廳良久，多數時間相顧無言，所有的無奈彷彿融進了那杯苦澀的咖啡，只能低聲長嘆造化弄人。

出國讀書前，我特地向她辭行。臨別之際，她忽然拿出五百元美金，說是給我「壯行色」。我感念她的情深義重，承諾學成後一定再來看她。誰知這一別竟是整整十年，其間因身分尷尬而從未寫信問安，兩人就此斷了音訊。

回台後，我成家立業，從朋友口中輾轉得知她已搬進近郊的養生村獨居，我偶爾趁便前去探望，陪她說說話。不過，此時能談的話題有限，相見次數也不多，生疏感在所難免。又隔了幾年，驚聞她辭世的消息，我匆匆趕到醫院附近，找了家花店具名訂購一對高架花籃送往靈堂，聊表最後的心意。

自此之後，便只能將她的恩情深藏心底，感念她在我猶是懵懂的青春歲月裡，曾經無私給予溫暖與照拂，讓我未因與她女兒的情海生波而失去自信，甚至得因她的關愛而能重啟人生，再次站穩腳步。

人生無緣，徒呼奈何。如今我已年逾古稀，每每回望往事，總會想起這位與我僅短暫交會數年，可始終難以忘懷的長輩。生命若能重來，結局是否會有不同不可知，然而對她的感激與思念，早已銘刻心底、歷久不衰。