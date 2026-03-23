簡曉靜／避免交陪的媽媽

我是一個避免跟老師交陪的媽媽。

兩個孩子在小學之前，曾經短暫加入住家附近某個共學中心，除了主辦人的教育理念外，當時更看中這個共學團體的師生比低，心想年幼的孩子可以因而得到較多的陪伴。然而即使中心每天都在家長群組裡上傳許多孩子們在教室內外進行不同活動的照片，不知為何，我總隱約感到有些不對勁，卻說不清楚究竟是什麼。

直到一回，我帶著兩個孩子到動物園，遇上幼兒園的校外教學，才意識到原來自己並不希望老師的「交陪」。

不得不拍照交差的老師

那日剛進動物園，遠遠便聽見幼兒園孩子們的笑鬧聲，本未特別留意，走近時卻突然被其中一位老師的高分貝吸引：「○○○，不要再看了，過來拍照！」同時間，其他兩名老師也把原本趴在欄杆上看動物的幾個孩子，一一拉到鏡頭前面（也就是背對著動物了），接著就是一連串排排站擺拍的指令，比愛心、比讚，期間，老師還要求其中一個小女孩將手上的粉色蝴蝶結放在頭上再拍一張，「妳媽媽要看喔！」老師說。

我轉頭望向自己的兩個孩子，此時的他們正興高采烈地指著紅鶴池側邊的小門，討論那裡是不是紅鶴「下班後」要回去的地方？牠們怎麼知道要回去了呢？工作人員會來叫牠們回家嗎？是怎麼叫的？仍舊掛在欄杆上的兒子們一邊觀察著動物，一邊聊著。

三步之遙的我，也為孩子們拍照，但因為純粹是個人紀錄、不必向誰交代，更無須讓誰覺得滿意，自然不必打擾孩子的活動。尤其當時兒子們十分著迷動物，對動物的一切都感到好奇（其實年幼的孩子對周遭應該都是充滿好奇的），身為大人總覺得應該盡可能讓他們愛觀察／能觀察多久就觀察多久，我會做，能做的，也僅僅是在一旁跟著好奇，東看西瞧，然後陪伴而已。當時這麼一想，便不禁為那些也許還沒看夠動物、拍完照就得離開的幼兒園小朋友，以及似乎不得不打卡拍照交差的老師感到可惜。

滿足家長要求並非責任

之後在不同的館區或場合，也經常觀察到類似的情形，於是我開始提醒自己──千萬不要讓孩子的老師認為有需要來跟自己「交陪」，老師和家長應該是照顧及教育孩子的夥伴，之於我，老師們不必額外花氣力應付，我也不特別討好老師。我相信許多父母應該和我一樣，實際上需要、想要的是老師能把寶貴的時間和心力用來真正陪伴孩子，而不是經營和家長的關係。然而，要有機會達成這個目標，第一步應該就是身為家長的自覺吧。

兩個孩子上了國小、國中後，我仍舊秉持著相同的態度，一再提醒自己當個避免跟老師交陪，也不讓老師需要來交陪的家長；關心但不干涉老師的帶班和教學，甚至刻意保持一定的距離，盡可能讓原本就十分忙碌的老師（尤其是班導師）能將有限的心力，最大程度地實際花費在教導，以及陪伴孩子們各式各樣的活動。至於家長其他的想要，那實在不是老師的責任。

另外，我也發現這樣的親師關係，其實最能讓兩個兒子為自己身為學生的身分負起責任，畢竟，媽媽跟老師可是沒有特殊「交情」的喔！在校的事務，除非家長的參與是必要的，否則也是儘量交給孩子們自行處理和面對。

當一個避免跟老師交陪的媽媽，聽來說不定有些冷漠無情，但其實是媽媽想要學著好好陪伴孩子的選擇。