仙蒂瑞拉老師／陪玩姊姊練習中

自從耶誕節前夕做了薑餅屋，表姊愈發相信我是個優質的「陪玩姊姊」。一早就看見她傳了訊息，加上熱情洋溢的小豬貼圖：「妳今天在家嗎？」午餐的麵還沒吃半碗，電話就響了，在另一頭，有個稚嫩的童音說：「阿──姨，妳，吃，完，了，嗎？我，可，以，上，去，嗎？」半個小時後，表姊就帶著一根小木樁上來，這個小孩害羞時就會僵得像根木樁，聽說這次要做香菇黏土。

我看著說明書上的大香菇，還有帶著發條的兩隻大腳，兒童玩具的日新月異，完全超出我的想像。簡單來說，就是黏土材料包，要用黏土把發條機器包住當作香菇的身體，再做出大大的頭。最後就會得到一隻會走路的香菇，怪可愛的！我們看著影片做，慢慢發現，香菇主要是我在「栽培」，小孩就在旁邊玩切黏土。我身為未來教師的血湧動著，開始請她幫忙做這個、做那個。果然小手挺巧，只是要一步一步地帶她做，對大人來說比較費心吧。可是這才是小孩做勞作的用意，不然就是家長代為學習了。

突然小孩哭了，嘴裡發出可憐的哇哇聲。因為她拿起扁扁長長的粉色黏土，想要貼在大香菇臉上，當作嘴唇，不料被她媽媽拒絕。表姊大聲要她不哭，又拿東西轉移她的注意力。我在一旁想著，既然她要哭就哭吧，就算是大人，提出的想法被拒絕也不好受。等她眼淚釋放完，再帶她學習「每個人都不同的想法」。小孩子很聰明，可以講道理。如果只是一味阻止哭泣，那會養成多少不懂得難過的大人？

其實，在這之前，我也壓抑了我的感受，她想在我要送人的小香菇上黏眼睛，最後黏得不好看。因為這是我的作品所以我會難過，但我沒有說，也沒有提前堅決拒絕。或許我也是那個彆扭的大人。看來距離成為優秀的陪玩姊姊，前方還有好長一段路呢。