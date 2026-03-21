李月瑛／那有什麼問題？

有位前輩教學與待人都非常溫和認真，一直是我的楷模。

最近與她相聚幾次後，有回在賞花的聚會上，提到她曾對兩個孫子厚此薄彼的往事，功課好的孫子頗得她的歡心，自然而然就疼他；一看到學習欠佳的孫子她心裡就煩，也就愛理不理。她明知道這樣是不對的，卻無法隱藏她的真心實意。

當然，孩子都是敏感的，眼睛都是雪亮的。不入她眼的孫子自然而然跟著漸漸迴避起她。當她發現孫子有意無意的疏遠，心裡也感到很受傷；雖然反省自己一定要做出改變，才能挽回祖孫親情，卻不知如何放下心中的糾結，與面對這個孫子時心中浮出的陣陣煩躁。

有一天，某個學生剛好去拜訪她，對方學習佛法多年，修行頗佳。閒聊時，她不禁將這個難解的心結說了出來。她的學生接連問道：「成績不好，是問題嗎？」「成績不好，有什麼問題嗎？」「如果只是成績不好，那有什麼『問題』？」句句話語像根大槌，一敲又敲，敲醒她的心。

她的思緒終於如撥雲見日般瞬間清明：是啊！孫子循規蹈矩，善良懂事，什麼問題都沒有。何況每個小孩的一生那麼長，不管是專長、興趣都是可以培養挖掘的，成績只是人生的一小部分，怎麼可以因為成績而否定了一個孩子？

之後的一次家族聚會中，她毫不勉強，開心地以慈祥的語氣讚美離她愈來愈遠的孫子，孫子先是一臉錯愕，隨即感受到奶奶的善意與讚賞，便愉快地與她互動起來，讓她覺得這頓飯吃得特別香，心情特別好。

她很滿意自己能夠看到孫子的優點，好好地疼愛他。愛他是因為他是孫子，而不是因為他的成績好或不好。

我們聽了她的分享都很感動。親子間，只有無條件的愛才能滋潤孩子，讓他們健康成長，長成他們自己的樣子。