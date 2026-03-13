share／轉大人的瞬間

孩子不是一夕之間長大的。更多時候，是在一些看起來很普通，甚至帶點笑意的情境裡，悄悄轉了位置。

這學期，孩子的班級進行了職業實習課程，有異於一般學校的集體安排，老師讓每個學生必須依照自身興趣，自行尋覓實習地點，投履歷、面試，並實際進入職場工作三個星期。不是參訪，也不是象徵性的體驗，而是必須像個大人一樣，連續出門、準時到班，為自己的選擇負責。

於是，這群高中生開始在生活裡四處找門路。

有人學過無人機操作，便去面試營造工程相關的工作，試著把技術放進真實工地的節奏；有人喜歡烘焙，走進西點麵包店，在清晨、高溫與麵糰之間工作；也有孩子個性外向，覺得與人聊天本身就很有趣，選擇到早午餐店實習，站在第一線與客人應對。

有些孩子回到家裡的工廠或柑仔店。這一次，他們不再只是「來幫忙」，而是第一次真正理解，原來每天開門做生意，意味著長時間站立、重複勞動，以及不能隨意缺席的責任。

也有學生走進社區，到社區營造協會實習，參與活動、處理行政、聯繫居民；在過程中慢慢發現，社區並不是自然存在的，而是有人持續付出心力，才得以維持運作。

我的孩子選擇回到她童年就讀的幼兒園實習。那是一個她小時候每天被牽著走進去的地方，如今，她自己聯絡、面試，以一個求職者的身分重新踏入那個熟悉的空間。

實習第二天，她騎著YouBike回家。餵雞、放狗，一切看起來都很順。直到狗兒太興奮，一不小心把她踹倒，腳踝很快腫了起來。

她告知幼兒園，老師回訊詢問隔天是否仍能到班。我們完成必要的檢查，確認沒有骨折或韌帶受傷，只是腫脹明顯；她想了一下，做出決定：「那我今晚好好睡，明天再去上班。」

這並不是什麼戲劇化的瞬間，也談不上勵志。只是在身體不適與工作責任之間，她選擇了後者。

這三個星期，對這些高中生而言，並不是為了立刻找到未來的方向，而是一場扎實的身心練習。他們用身體去知道，什麼撐得住，什麼撐不住；用經驗去分辨，什麼是真心喜歡，什麼只是想像。

我想，孩子們的「轉大人」，往往不是在重大時刻完成的，而是在這些看起來很日常的片段裡，慢慢發生。