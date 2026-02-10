飛雪丹紅／君在大洋彼岸

一個人在另一個人的心裡可以住上多久？答案是很久很久，只要不再相見，那人的形象就如同鐵鑄一般，日子愈久愈鮮明。但同時那也是極度脆弱的，像電影情節裡古墓中的書畫，不要撬開箱子，一出了土，遇著風，就迅速腐爛，轉眼化成灰。

因緣際會下，我在二十多歲時踏進旅遊業，受到貴人提攜，有幸在短短數十年內遊歷了世界各地，從北歐冰島到南半球的紐澳，玩遍全球數十個國家。

眼光高了，人也世故了，我帶著客人走南闖北，結交國內外友人，樂在其中，從不引以為苦。人見得多了，故事也聽了不少，要我說，人到世上走一遭，就像一次又一次的飛行，今天和這群人在高山上一起迎新年曙光，明日又和另一群人在教堂前開心合影。而人來人往，真正能在我心裡駐留的，卻始終是那個小男孩。

從小一到小四，每次老師在重新分派座位時，我心裡唯一的盼望就是奇蹟發生，祈求上帝的手把我和他配在同桌鄰座。有一次這奇蹟真的發生了，我開心了一整個學期。那個學期裡，午休時我總會慢個幾分鐘才進教室，為的只是趁大家都把頭枕在手臂、趴在桌上後，教室裡靜默無聲時，可以偷偷塞一支棒棒糖在他的桌底下。

小五分班後，雖然不在一個班上了，偶爾還可以看到他的身影，一如往常陽光般的笑容，穿著帥氣的棒球裝與隊友練球。升上高中，他更帥更挺拔了，我總是搭另一線繞遠路的公車上下學，期待不期而遇。

如果不是那年帶團到舊金山，在地接旅行社看到他的名片，我完完全全不會想到當年的小王子，還會再次出現於我生命裡。原來他已經入籍美國，在當地成家立業，還是旅行社的老闆。掛掉電話後，我不禁在心中努力拼湊小王子長大後的模樣。

我們約在洛杉磯一家咖啡館。進了店門後，我沒理會上前招呼的侍者，急著將內部環視一遍，店裡有幾個中年東方男性，我完全無法辨認出他會是哪一個。

「請問您需要幫忙嗎？」侍者問。

「喔，不好意思，我與人有約……」我連看也沒看他。

「陳○○？」突然有人從背後喊了我一聲。我回望，眼前的男士戴著黑框眼鏡，髮際線快退到頂心，當年英挺的臉龐全沒了稜角，唇上留了短髭，粗了一圈的頸圍直連到肩背上，腰帶吃力地撐住肚腩，令我想起幼時故鄉鄰舍的雜貨店老闆。

「你是○○○？」我的披風小王子呢？

「我是。你好，真的好多年沒見了。」