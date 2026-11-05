學生時期的成長足跡：別讓「比較」定義自己

拿自己跟別人做比較 ，不經意的，不自覺的，陷入一段又一段自我懷疑，似沒有盡頭的天空，白晝與夏夜永遠都在。

學生時期不外在乎的是成績和人際關係 ，成績單上的數字，彷彿成了衡量能力的尺，好像只有分數能代表一切；朋友 間的談話，則像一道透明的牆，把大家都劃分得清清楚楚。看著別人輕而易舉取的好成績，與他人相處也游刃有餘，我開始不自覺得將目光投向他人，這道光照亮了我，也被亮得無所遁形。於是，我替自己貼上了標籤，一次不理想的表現，便覺得自己能力不行；一句無心的話，也讓我反覆咀嚼，懷疑自己是否不夠討人喜歡。那些標籤像一張張便利貼黏在心上，日積月累，覆蓋了原本的自己。我甚至開始相信，只要不夠優秀，就沒有被肯定的資格，只要不如別人，就代表自己不夠好。

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然而，天空從來不會因為一朵雲就被遮住，就失去原有的風景。後來我才明白，每個人都有自己的一片天空，有人提早迎來清晨，有人才剛入睡，也有人正在山頂眺望遠方，有人還在山裡迷失方向……只顧著仰望他人的風景，又怎麼能看見自己腳下盛開的花呢？我們總在追趕，卻忘了成長 並非是一場必須同時抵達的競賽。

我撕下舊標籤，並不意味著不再比較，而是與自己和解──允許自己失敗，接受自己的不足，想著允許一切發生，那些真正困住我的，也只有我自己吧！當我不再執著，才發現這世界有多遼闊，自己有多麼渺小，有了更多時間去思考未來想成為怎麼樣的人。

所以我不再要求自己，那些曾經貼在身上的標籤，也隨時間失去黏性，而我也在一次次的跌倒中，站起來走出自己的路。畢竟，人生不是為了活成別人眼中的模樣，而是即使孤身一人，也要有一份勇氣，這份底氣會給你力量，讓你不再畏懼！

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