【漂亮告別】周小速／讀博士救婚姻

夜深了，世界慢慢靜止，孩子睡了，丈夫也鼾聲四起。這時的我，拿出考古 題，一題一題練習。每做完一大題，我就對答案。

｢唉唉呦，怎麼錯那麼多題。｣以前很會考試的自己，對分數很在意。

熱門小說

｢哇賽，這一大題全對。周小樹，你真是太棒了。｣深夜苦讀的我，也很會鼓勵自己，就像我平常鼓勵學生一樣。午夜的住宅區一片黑暗，只有我的窗戶，透露出檯燈的白光，窗裡的人振筆疾書，筆尖摩擦紙張，沙沙作響，襯著萬籟的寂靜。

那是我，一個年過四旬的中年婦女，在準備留學考。很快地，我就要隻身一人去美國攻讀博士學位。不是我有意要拋夫棄子，而是另有叫人費解的原因。這內情，不只別人不能理解，連我自己也很難懂。

這是一個艱難的任務。

說到讀博士，別人一定以為我是為了什麼未來的升遷或前途，其實不然。我是公立學校的老師，有終身職，也早有英語教學碩士學歷，教高中英文並不需要什麼博士。荒謬的是，我還是有一天在婆婆家的電梯裡遇到我的妯娌，才知道自己即將要出國留學。

「有教職了，為什麼還要去念博士？因為未來想當校長嗎」好心的妯娌還提醒我：「夫妻 這樣遠距離不大好。」

「什麼意思？怎麼我自己都不知道。」我永遠睡不足的惺忪雙眼，在那一刻睜到有史以來最大。可惜來不及在電梯內來個自拍，無緣欣賞到自己基因中缺乏（我遺傳到母親的古典美瞇瞇眼）、一直夢寐以求的炯炯大眼。

「你老公已經跟大家宣佈了啊！」

真的一頭霧水，就算我篤信鶼鰈至情，但這樣大的人生決定，好歹也要先跟我本人說。

回到家問他到底怎麼回事，他怎麼可以不經我同意，替我做這種決定。

他說是為了我好，他已經去跟他母親說了，她也很贊成。

「蛤？」這讓我更詫異了，婆婆是傳統的鄉下婦女，不是很重視學歷這檔事。更何況，怎麼可能贊成自己的兒子媳婦分隔兩地呢? 更不解的是，我的丈夫為什麼突然要我出國。

「放心，媽不會為難你的。我幫你說服她了啊，我把爸爸搬出來，說這是爸爸生前的心願，她最聽爸爸的話了。」

我心裡嘀咕著，有沒有搞錯，你要說服的應該是我本人才對吧！

「爸爸都往生那麼久了，怎麼突然跑出這個心願。」我一直想問清楚，覺得整件事很不合邏輯。

我的公公跟我感情非常好，我走教育界當老師，他引以為榮。跟他，天南地北什麼都能聊。只是，我從來沒聽過他這個心願。

我是抗拒的，一來，念博士沒有個三年五載，是不可能的，若是因此而婚姻 產生變化，那更是得不償失。二來，我的父母都已高齡，我不想為了一個從來沒聽過的、公公的心願，而失去最後能陪伴他們的幾年。

「是我叫你去的，我怎麼可能讓你失去婚姻，你幫我完成這個心願，我感謝你都來不及呢。等你念完博士回來，幫我光宗耀祖，到時我一定會加倍對你好，帶你環遊世界」他費盡口舌勸說，那態度堅持到有點讓人匪夷所思。

「你父母那邊你就別管了，反正你去不去，他們都會老。」 他冷冷地說。

｢你怎麼這樣說，我爸媽最疼我，這你也知道的，我放不下他們。｣

聽我如此說，他轉過身看著我，欲言又止，嘆了一口氣，說：｢別感情用事了，你到哪一天才會明白我的苦心。｣

他的表情很複雜，語速緩慢，彷彿一個失望的父母在對不成才的子女說話。可是，現實場景明明不是這樣的啊。我進入軍公教體系已十多年，再怎樣也不算不成才，反而是他，雖然已為人夫、為人父，卻早早逃離職場數年，若客觀來看，應該是我說他才是。

他一定有某種與生俱來的特異功能，能瞬間掌握某種神祕氛圍，像催眠術般，讓人神智昏顛，產生了有違現實的幻覺。幻覺非關事實，可任意幻化，轉強成弱，視愚成智。

就這樣像鬼打牆一樣，我任他帶著我去重慶南路買留學考的試題書，堆滿了家中書桌，而就在某一天的下午，我竟無意識地抽出其中一本，本是隨手翻弄。忽然讓我聯想到學生時代挑燈夜戰的自己，像反射動作般，我竟開始做起考題，然後對答案，讀詳解。

好像蠻有意思的，挑戰考試這檔事。

真正讓我跟他心意一致，決定全力衝刺留學考，是在一次回娘家之後。

那個周末一家三口回去探望我父母，當我和讀寄宿中學放假回來的兒子耍廢躺在客廳沙發看電視時，孩子的爸神情認真地走向我父母。

｢爸、媽，我有事想跟你們單獨說一下。｣

我父母以為這女婿有什麼大事，默默跟他走向一旁的飯桌。一聽到他說的是有關我的留學之事，父母的表情才緩和下來。

｢我還以為小樹犯了什麼錯，你要跟我告狀。｣媽媽鬆了一口氣。

客廳離飯桌不遠，但由於我們電視開太大聲，當他低聲說話時，我其實聽不清楚。我試著將電視調小聲，兒子又搶過去調大。所以我只斷續聽到他的幾個關鍵字，像是｢會念書｣｢前途｣ ｢教育界｣｢生前遺願｣。

倒是我父母聲音響亮，我可藉由他們的回應，大致判斷他說了什麼。

｢我們家就小樹成績最好。她幼稚園時就說過她要念到博士。｣年少失學的父親講得很激動，好像我念博士可以為他的慘淡歲月扳回一城。

只是，我不記得曾跟父親發下此等宏願，而且還是幼稚園的時候，那個年紀，應該不懂博士是啥東西吧。對了，我在上小學前都還戒不了奶嘴，莫非我邊含著奶嘴，邊發下此宏願？

｢你父親真是個無私的人，這麼看重小樹的前途。｣是我母親的聲音，她談到我去世的公公，不禁微微哽咽。

他們談完後，走向客廳，父親神采飛揚，而多愁善感的母親則眼眶紅紅地抱住我說:｢小樹啊，你真的很幸運，嫁過去大家都那麼疼妳。｣

後來經母親轉述，整個故事大概是這樣的，出身農家的公公晚年雖因土地發達而致富，但一直很遺憾自己以前因戰亂而未能完成學業。他自己的兒女都學業平庸，唯一的寄望就是我這個沒有血緣的孩子，能夠為他爭光。

那一天，從我娘家回程的車上，他語重心長地跟我聊了許多，也更讓我了解事情的原委。

｢爸臨終前臥病，還特別交代我，若你有機會追求更高學歷，一定要支持你。｣

｢可是，我已經中年了，再去留學也不會有什麼實質意義。｣

｢不會啊，唸完書還可去大學任教，四五十歲當大學教授還很年輕呢。你要有信心。｣

本想跟他說，我很安於高中教職，因那才是我力所能及的，大學教書太難了。我還沒說出口，平日少言的他卻侃侃而說：｢就當你幫我一個忙，我要替我父親爭一口氣。你知道嗎？以前我姑姑的小孩是博士，後來當台大教授，還入內閣。爸爸每次談到此事，都很羨慕。反觀我們家，都不大會念書，工作也做不好。｣

｢那你也可自己努力光宗耀祖啊，畢竟你才是爸親生的，我只是媳婦。｣我直覺說出這話的那一秒，就覺得多說了。因為他從小就不喜歡念書，考不上大學才被公公送出國，勉強拿到一個普通的大學學歷。

｢我就是做不到，才要你幫我啊。｣

｢媽媽，你就幫爸爸完成心願，反正你比較會考試。｣這時後座的兒子也插話了，大概是被他爹的孝心感動。

｢而且，這也是你曾經的夢想，你難道忘記了？你當初因為結婚，才放棄赴美繼續深造的美夢。｣他語速很沉很慢，彷彿在訴說著一個動人的老故事。

真的是這樣嗎？我曾跟他說過這樣的夢想？那是多少年前的事了？該不會是我隨意說說的吧?連我自己都記憶模糊的事，他竟謹記在心。原來他比我想像的更重視我。

我竟有些感動，本來對於他長期鬆懈職涯及疏忽家庭責任，內心壓抑著不滿的我，在那一刻，竟對他產生了一絲寬容。也許，他只是能力不好，用錢散漫，不是真的好吃懶做。就算好吃懶做，至少他有孝心，更難得的是，他將我自己早已遺忘的年少夢想緊繫於心。

也許我真的想去念博士，只是長年家務及職場繁忙，讓我忘記此事。而且我自己親爸不也說了嗎？我幼稚園還吸著奶嘴的年紀，就曾親口說過了。

於是事情就風風火火地進行了起來，他陪我到處找代辦，準備資料，而我也在每天下班後，熬夜準備留學考。這也就是故事最開始的那一幕。

在這期間，疑慮也不是沒有過。我的父母，婆婆、兒子，都接受了這光宗耀祖的故事。但我的摯友同事小粉和阿瘦，把我的事和他們的家人說，他們深感疑慮，哪一個老公會為此將心愛的人推向遙遠的異土。小粉含蓄地跟我說，她老公覺得此事有蹊蹺，而阿瘦則說，他媽媽叫我要小心。

儘管摯友忠言在耳，我卻不知該如何將這急速被推向前的火車煞停。因為我日夜苦讀的結果，留學考高分過關，竟讓我申請到紐約州名校教育博士的全額獎學金。

獲此殊榮，老實說，我的虛榮心也漸漸膨脹。

連我自己都感到意外的是，我的留學，竟成了一個家族活動，親友紛紛餐聚送行，他也陪著我到處準備出國用的家當，除了禦寒衣物外，還特別幫我訂了一個大同電鍋，是我最喜歡的粉紅色，這件事也讓我感受到了他的用心。

臨行前，年邁的婆婆特別來跟我說：｢小樹啊，家裡的事你不用擔心，我會幫你看著。｣婆婆以前不是這樣的人，從我結婚第一天，她就明言，她年紀大了，已不管事，凡是家務、坐月子、育兒等，都別指望她幫忙。

看來，我代夫出征之事，已轉變了整個家族文化，連目不識丁、自求清靜的長輩都瞬間變成熱愛學術的積極擁護者。

我任職學校的留職停薪最多可延四年，我打算教完下學期就啟程赴美銜接8月秋季班的博士課程。但就在出發前一個月，一場意外差點改變了整個計畫。

七月底的周末，他陪我去近郊登山散心，那是我們常去的一條步道，路程不算遠，卻有一大段急陡坡。上山時，他像往常一樣，緊牽我的手。走著走著，我又開始三心二意起來。

｢老公，我覺得我做不到，一去要好幾年，我捨不得離開台灣。｣

｢你怎麼老是優柔寡斷，我們不是都講好了嗎？｣

｢可是，兒子也需要我啊。｣

｢兒子念寄宿學校，一週才回來一次，你何必為此放棄自己的前途。｣

｢可是我的前途就你跟兒子啊。家庭才是我的一切。｣

｢你怎麼又繞回來這個話題，我不是跟你說過了嗎，你照我的計畫，就是為家庭而做。｣

｢可是我不想離開你啊。分隔兩地很難過。｣

｢你到底要我說幾次才懂，我現在要的不是感情。｣他罕見地動怒，聲音比平常大。

｢什麼叫做你現在不要感情？｣我也揚起語調。

｢我最後跟你講一次，等你拿到學歷回來，我們再談感情。我是為了你好，如果你不聽我的，我們倆就到此為止，你自己看著辦。｣

他放開手，逕自往前。我委屈至極，心裏糾結著：「這個婚姻該怎麼救？」

走了好一會，他大概也覺自己言重了，回過頭說：｢好了，別不開心了，我只是不喜歡你在那邊講那些，說好的事幹嘛一直翻來覆去。｣

我嘟著嘴無法釋懷，說:：｢我不想爬了，我們下山吧。｣

於是，我們轉頭往回走下坡，兩人不再牽手，也不講話。我走在前，他緊跟在後。走到一個險坡，我差點失去平衡，他也不過來牽我。突然感覺被推了一下，很輕，若有似無的力量。我一踉蹌往側坡跌下滾了好幾圈，撞到一顆大石頭才止住。

清楚聽到左手臂撞到石頭、啪一聲很清脆的聲音後，就昏了過去。等我再度有意識時，已在醫院急診室。首先進入我耳朵的是自己的慘叫聲，淒厲迴盪在急診間。

｢好痛，求求你先幫我止痛。｣我轉向一個幫我推床的年輕男士。

｢你先忍一下，妳先生在櫃台幫你掛號。｣

｢可是我受不了，手好痛。求求你幫我打一劑止痛，醫生，我求你。｣

｢我不是醫生。小姐，你先忍一下。｣

｢不是醫生也可以，你不是會打針。拜託你。｣

｢我不是護理人員，我是護工 。｣

｢護工也可以，我求求你。｣

護工先生聽到我的瘋言亂語，立刻加快腳步，完成他的份內工作。

｢我現在幫你推到等待區，妳先生會立刻過來照顧你。｣一說完，不等我回應謝謝，就一溜煙消失。

我丈夫果然出現了，一臉慌張，氣喘吁吁。

｢老婆，不要怕，我在這裡，我們要等叫號。｣

｢你去求醫生，先給我止痛。｣

｢好，我去求。｣他二話不說跑去。

那疼痛真的難以形容，檢傷時已初步判斷是骨折，肉眼可見我的左上臂反折成不正常的角度，骨頭插在筋肉間，連呼吸都會痛。像我這種經歷過無麻醉生孩子劇痛的女人，都還會痛到失控大叫的痛。

聽到丈夫腳步聲啪嗒啪嗒地再度跑向我床邊，我心底燃起了一絲希望。

｢要先給醫生看過，才能用藥。我們要等。｣

｢你去求醫生先幫我看。｣

｢我問過了，他們說要照嚴重程度，剛剛本來快輪到我們了，中間又送來了一個嚴重車禍的。要再等。｣

聽到此，我竟失態嚎啕大哭了起來。

｢你再忍一下。不要一直哭，白費力氣。｣

我也知道白費力氣。

｢你小聲一點，別人都在看你。｣

我繼續啜泣。

｢你這樣，別人還以為我欺負妳。｣

我才不管別人呢，我就要哭。我要哭我的手痛，哭我的痛沒人懂，哭無法自己作主，哭這一場又一場的荒誕劇情。

好在後來有順利就診、照X光，固定傷肢，打止痛針，住院並排定手術時間。摔傷本是憾事一樁，怎料在幾個小時後的一場術前會議中，我竟秒成了人人稱羨的幸福人妻。

有些劇情的轉變速度，叫人難以置信。就像當初我和他經家人介紹閃婚一般，快轉的人生。當初認識的他，沉穩少言，看起來很踏實。婚後才知，踏不踏實很難由外觀判定。

術前會議中，醫生告知了可能風險。

｢左手上臂肱骨斷成兩截，要從這裡和這裡切開，放進金屬鋼架。然後從這邊打鋼釘固定。｣醫生指著X 光片，詳細解說，旁邊還有兩位年輕護理師。

看著醫生在我斷臂的影象上指指點點，我靈魂卻彷彿被抽離般，聽不懂他在說什麼。只呆呆地望著醫生一張一合的嘴唇。

｢那能夠完全復原嗎？｣他比我認真多了，整張臉傾向前去研究X光片，都快要貼上去了。

｢骨折的部位剛好是神經叢密集的地方，骨頭歸位時若傷到神經，是有可能未來手指動作會不靈活，這我必須先跟你們說明。不過我們會儘可能小心。｣

｢醫生，我拜託你了。一定要把她醫好。｣他跟醫生鞠躬，雙掌合十。我跟他結婚快二十年，不曾看他如此姿態求過人。

｢手術費健保會給付，但植入手臂的鋼架有分健保和自費，我跟你們介紹一下。｣

｢醫生，錢的事不用考慮，你給她最好最貴的。｣

｢最貴的要七萬塊，你們有保醫療險嗎？｣

｢沒有。｣

｢那要不要考慮用三萬的就好。｣

｢不要三萬的，醫生，我們要用最好的。｣他再三強調。

他那略慢一拍的遲緩語速及帶著農村腔的國語，第一眼常會給人忠厚老實的印象。

醫生轉過來跟我說：｢妳先生對你真好，有的病人家屬會討價還價。｣

我沒回話，本能地苦笑了一下。他自己根本沒什麼收入，是家族中的伸手牌。

旁邊的兩位護理師，半調侃地對我比出了愛心的手勢，其中一位很年輕的看起來像學生，應該是實習護理師，還說了一句：｢好羨慕喔，這麼好的老公。｣

我就說嘛，他一定有某種特異功能，能瞬間顛覆人心境遇，連術前會議這樣嚴肅的場合，也能演變成夫妻放閃的浪漫場景。

那一霎那，我也開始懷疑自己，那天意外發生前感覺被推了一把，要不是我的幻覺，就是山中魑魅作怪的靈異現象。

一個連外人都稱羨的寵妻魔人，怎麼會有任何動機，來陰的推我一把？更何況，他還一心一意要幫我創造錦繡前程。

術後，我的整隻手腫得像剛出爐的麵包，傷口附近皮膚整片瘀青，慘不忍睹。外觀不佳就算了，還麻痺到無法動作。醫生巡房時，他激動地問：｢醫生，我老婆說她手沒感覺，這樣正常嗎？｣

醫生笑笑地不理會他，直接問我本人，畢竟身為一個成年病人，可以不需要代言人。

｢你覺得如何，止痛藥吃了嗎？還會痛嗎？｣

｢痛還可以接受，但是動作還無法控制。｣

醫生翻開紗布檢查傷口說：｢傷口狀況不錯。你試試看手能舉多高。｣

我試了 一下，手臂還很僵硬，舉不動。

｢才第一天，不用急，復健需要時間。｣

一聽到此，被醫生晾在一旁的他趕忙插話：｢請問醫生，那怎樣可以快點恢復？她一個月內要出國。｣

｢出國？連出院都還沒，就在想出國？｣醫生雖然語氣平靜，但微微皺了一下眉，說：｢待會護理師會來說明復健方式。｣

醫生離開後，我看著眼前的他，那張無視我受傷、仍催我出國的焦躁臉孔，讓我感到很陌生。陌生到我連暫緩出國的想法都沒勇氣提出。

今生往後，到底要如何與其共處？

復健期間，他定期陪我複診，不斷詢問復原進度。一個月後，終於醫生開了出國同意書，讓我能斜掛著手臂吊帶登機。

計畫底定後，他說他會陪我去，照顧我一陣子，等我手好一點，他就兩邊來來去去，念住宿學校的兒子他也會悉心照顧。他說人不要感情用事，才會成功。他說我知道你有這個能力，不會臨陣逃脫。

不管他說什麼，我都振奮不起來。

為了和我一同住在學校宿舍，他還陪我重新打完所有校方要求的預防注射，我打一針，他就打一針。一針又一針，夫妻如影隨形。

不管他做什麼，我也感動不起來。

手都斷了，還照著劇情走，也不抗拒，也不逢迎，也許連自己都沒意識到，當時的我其實對一切已了然於心。

不久，我像臨上戰場的魁儡，身體左側斜吊著傷肢，彷彿披上了光榮留學的彩帶，他動員家族長輩到機場送行。進入海關前，我回頭看著父母和婆婆等一群老人，步履蹣跚地走在送機人群中跟我們揮手時，還以為他們都會等我衣錦歸來。

大家笑臉迎面、祝福我前程似錦時，殊不知我正在婚姻的存亡之際，奮力生存。

到了美國之後，本來以為搖搖欲墜的關係，竟出乎意料地和睦。他不但積極參與我學校的社交圈，替我煮飯洗衣，照顧我起居，還針對我的研究方向及未來出路，互相討論，儼然變成我的人生導師兼生活助理。

他說他這輩子沒有這麼認真過。

的確，這和他在國內的形象迥然不同，不再是那個終日閒散、財務失能、陰沉詭異的操控者。

出國後反而更看清了他過去的本質，以前不理解，如果他只是能力不好、不願工作，為何我完全寬容、全心付出後，路還是那麼難走。

而今看清楚了，眼前就豁然開朗，明白人做明白事，我開始為自己開路。任務還是得完成，幾經思量，鑒於老年化時代來臨，決定論文方向要著重在與老年人的連結，也許可將祖孫協同寫作帶入教育界，讓年輕孩子替祖父母寫個人史。

這些學術決策，他也全程參與，大表贊同。

一次與幾位台灣留學生的聚會，外表木訥的他，竟然在酒後高論對我的期望。

｢小樹就是太軟弱了，我怕她吃不了苦，才放下一切來照顧她。如果沒有我，她只會三心二意。｣

｢真的很難得耶，我從沒看過這麼犧牲奉獻的丈夫。｣其中一位友人說。

｢我們全家傾盡全力來栽培她，我父親生前也希望她往學術界發展，說能讀多高就讀多高。｣

｢你們家好特殊喔，一般都只有父母才會栽培兒女，很少聽過夫家這麼看重媳婦。｣另一位也深表詫異。

｢我岳父岳母就是太寵她，什麼都隨她，她這種個性就是需要人逼，才會前進。我現在的任務就是督促她拿到學位。｣

那一晚，大家圍著聽他說，而我全程不發一語，只顧在旁邊吃著小菜。他說什麼，都隨他。那晚在場的幾位，後來都跟我成了好友，他們從頭至尾見證了我這趟留學的奇幻旅程。

剛公告完他要放下一切來照顧我的幾天後，事情突然又起了變化。一天晚上，我從學校回來，他放下鍋鏟跟我說：｢老婆，我後天的飛機要回台灣囉，反正我一切都幫你安頓好了，留在這裡也沒什麼事做。｣

我心裡想著，你在台灣也無所事事阿，但節制著，只說：｢可是我手還沒好，要出門買菜什麼的也不方便。｣

｢我已經交代那個誰的，要多幫你。｣

｢那個誰的，才認識幾個禮拜，他能幫我穿衣服嗎？｣我不悅地說。那時候才術後一個多月，復健還沒完全，手還無法往後伸。

｢不管，反正我做了決定，就不會改變。｣

我沉思了幾分鐘，直到他叫我吃飯，我放下碗筷，說: ｢這樣吧，我乾脆跟你一起回去。老實說，這幾個禮拜我用盡吃奶的力氣，課業還是跟不上，每天去學校都很痛苦，回家書也讀不完，我覺得我念不下去了。｣

｢不行，沒拿到學位，你就不能回去。｣

｢那你也不要回去，我一個人撐不住。｣

他突然將話題轉了個方向，聲色俱厲斥責： ｢你到底會不會想啊，我媽年紀那麼大了，你要我在這照顧你？你有沒有搞錯啊？你難道要我為了你當一個不孝子?｣

聽到他將話題轉為孝順，我就知道多說無益了。他上有三個兄長，孝親責任從來都未落在他身上。

我食慾全無，默默走到一角的書桌，拿起那怎麼都讀不完卻非讀不可、堆疊成山的課堂講義，望著那艱澀難懂的學術英文，我竟像小孩一樣哇的一聲爆哭出來，邊哭邊大喊著： ｢我要回家。｣

他這輩子沒看過我情緒如此潰堤過，就呆愣在那。上次大哭是因為骨折，那是生理上的痛。這次不是。

等我聲嘶力竭哭完後， 他才連哄帶騙: ｢我這次先回去，你再撐三個月看看，也許到時就適應了。｣

｢我現在就痛苦到受不了，三個月後也不會適應。｣

｢好，那我答應你，三個月後你如果還沒適應，我聖誕節前親自來帶你回家。｣

後來，我並沒有回家，反而在一次又一次的資格考試中適應了壓力。有時要重考，有時要在學校工作到半夜，但我都熬過了。博士學位真的是一個超難的任務，對其他人而言，或許是通往學術殿堂的路，對我，則是一條通往回家的崎嶇路。

為了早日發展出適合的祖孫課程，我找機會訪問了許多老人，想更深入了解他們的需求。願意參與的剛好都是女性長輩，我也因此認識了幾位獨居的老阿嬤，一起回顧她們的精采人生，並從中見證到身為女人的堅強韌性。她們生養於男尊女卑的時代，面對艱苦挑戰，卻都能無畏以對。這些美好的相遇，讓我逐漸看見我做這件事的價值，無關他人，而是真正對社會能有所貢獻。

往後的幾年，他偶爾會來看我，平日也定期用視訊跟我緊密聯絡，分享日常大小事。終於熬到我寫論文的階段了。

這段留學之路很冗長，世事變化也很大，我的父母、婆婆都先後離世，那些曾為此勞師動眾的長輩都不在了，我卻還在遙遠的異鄉，為了學位苦苦奮鬥。

他每周視訊都問論文進度，我也跟他分享我的研究個案，都是些年邁的可愛阿嬤，他覺得我做祖孫課程，重視老人，非常有意義。

就差最後一哩路了，只要完成論文並答辯成功，我就可以回家了。

後來有幾次手機視訊，他會刻意走出家門，我問他原因，他說室內悶，出來透氣。次數多了，我知道有異。

｢家裡是不是有別人？｣有一次我直接問他。

他沒有說話，我馬上知道怎麼回事了。立刻訂好機票，準備回國。論文的事，且先暫擱著。

他知道瞞不住，才跟我坦白，他在拿到我婆婆遺產後，花大錢將老家農舍改成騎馬俱樂部，搖身一變，成為眾人圍繞的富公子，身邊美女成群，競相跟他交配。

那老家，曾經是我摯愛公婆的居所，現在竟成了淫窟。而我跟他曾經的住家，也淪陷了。

｢好不容易現在才繼承到大筆的財產，反正一個人也花不完，所以想找些刺激的，現在才知道只要有錢，要多年輕漂亮的都有。｣

他這輩子對我說過很多鬼話，這次是最讓人相信的一次，原來金錢從無到有，可以讓人展現完全不同的樣貌。而他，從頭到尾只想著他自己一人的好處。

當初本還以為可彈同調，怎奈心志早已分離。我經常跟他談論我研究的老阿嬤們，但他真正有興趣的是那些穿著開放的年輕女人。

｢既然被你知道了，那就回來離一離吧。｣他說話依舊帶著質樸的台式腔調。

大概怕我消化不了這消息，還緩緩解釋給我聽：｢我以前要藉著控制你來找尋成就感，但我現在自己有能力了，所以……｣

不等他說完，我擅自掛斷通話，不讓他有機會再多講一句台詞。

台灣好友們得知消息，越洋電話安慰我，當初覺事有蹊蹺的小粉老公，已因外遇離婚，畢竟那樣的男人最懂男人。阿瘦則跟我說：｢我阿母說她早知道，你的婚姻有問題。｣

原來大家都早知道，搞不好我也是。

朋友問我，難道不想弄清楚整場戲背後的動機嗎？我說以前會好奇，但現在沒有必要了。平常走路，若不小心踩到大便都會想趕快弄乾淨了，人生踩到屎，又何必一直拿起來反覆聞呢？清掉就好。

我決定回台快快處理問題。這次搭的是長榮航班，經過十多小時到桃園機場，再次看見那片綠油油的故土，心情激動不已。飛機降落時，機艙播放起那首熟悉的台語老歌 ｢雨夜花｣的音樂，歡迎旅客回家。不過這次我不是回家，因為已沒有家。我心裡跟著哼起歌詞。

「雨夜花， 雨夜花，受風雨吹落地，」我想起了當初在電梯裡被妯娌告知要去留學時的驚訝。

「無情風雨誤阮前途，花蕊凋落欲如何。」我彷彿看到那個斜掛傷肢在機場的自己，及腳步蹣跚來送機的父母及婆婆。

「雨無情，雨無情，無想阮的前程，並無看顧軟弱心性，予阮前途失光明。」我更看清了藏在擬真台詞背後的殘忍人性。

「雨水滴，雨水滴，引阮入受難池，怎樣予阮離葉離枝，永遠無人通看見。」我知道雖然無以為家，但終會有力量獨自面對這場災難。

然後我會重返美國完成論文，我不能浪費那些阿嬤們提供給我的研究資料。我要把珍貴的祖孫課程帶入教育界。不為光耀誰，一切自己作主。

心意已定，無傷無悲，本以為留學是要救婚姻，原來是救出我自己。