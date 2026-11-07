高中「圖學」讓人崩潰：畢業才終於擺脫壓力
【校園回憶錄 】
致高中時的我：
你是不是又因為作業 畫不完、圖學 不會畫等各種問題接近崩潰想逃離這個科系，三年來已經冒出了無限次這個想法了，對吧？
考試停止的鐘聲響起，所有人放下筆宣告著統測 結束了，努力了三年終於可以不再被作業追著跑、有比不完的比賽等讓人壓力 大的想哭。
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高一的時候第一次聽到「圖學」這種東西。數字構成的圓直與角度圖形，一切都是幾何，不能有任何偏差──
「房子差0.1公分就垮了。」這是當年班導最常說的話，但我從小就對於數字非常遲鈍，直線在我的腦中打結，還有總是對不準的刻度，讓我總分不清30°與45°的三角版，甚至量角器也不會用。
圖學課就此成為最害怕的課，我的腦似乎天生就沒有安裝邏輯能力，總是不會畫而被罵的精神無力崩潰。怒吼穿過我，我只能無助哭泣，在原地一遍又一遍的死循環
晚上回到家後獨自奮鬥時更是可怕，時間近乎快壓垮了我，一開始畫就是整個晚上，直到睡覺都是與這些圖形的時間。有時候甚至還有麥克筆與其他作業，直到深夜真正躺到床上仍然無法放鬆，深怕因為畫錯了又要重來、再一次被怒吼穿過耳膜，三年來我體會到了什麼叫做真正的精神緊繃。
畢業後，我看著走了三年的校門，一切都結束了。
洗了無數次沾過顏料的手，但青春的顏色是洗不掉的。
真正的回頭看當時的自己，真的很疲累也崩潰了無數次，多次產生了想放棄設計放棄畫畫的念頭。我做到了。
──放棄一件沒有天賦、沒有熱情的事輕鬆多了，對吧？
飛
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