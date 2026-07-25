致那個坐在教室最後一排的自己：有很多「下次」，最後都沒有下次

致那個還坐在教室最後一排的我：

你好嗎？

當你看到這封信時，應該還在煩惱下一次段考、今天午餐好不好吃，或是朋友為什麼已讀不回吧？那時候的你，一定不會想到，原來畢業會來得這麼快。

我還記得最後一天離開校園時，我沒有急著走出校門，而是回頭看了教室一眼。陽光透過窗戶照進來，黑板上的值日生名單還沒擦掉，角落還放著那把總是少一根腳墊的掃把，風扇依舊慢慢轉著，好像和平常沒有什麼不同。

可是我知道，以後再也不會坐在那個固定的位置了。

以前總覺得上課很漫長。數學課一直看時鐘，國文課偷偷和同學交換眼神，自習課總有人忍不住講話，然後全班一起被老師提醒。那時候只希望趕快放學，現在卻開始懷念那些覺得「很無聊」的日子。

我最捨不得的，其實不是考試，也不是制服，而是那些每天都以為明天還會見面的人。

還記得嗎？我們曾經因為一句話鬧得不愉快，也曾因為一場球賽笑到肚子痛。下課十分鐘，我們衝去福利社，只為了搶最後一瓶飲料；運動會時，全班喊到喉嚨都啞了；段考前大家說要一起讀書，最後卻聊了一整節課。

那些看起來很平凡的日常，原來就是青春 。

以前的你很容易因為友情難過，總覺得是不是自己不夠好，所以朋友才會離開。長大後才知道，有些人只是陪你走一段路，不代表你不好；有些告別，也不是誰的錯，而是人生本來就會一直相遇，也一直分別。

如果可以回到那時候，我想提醒你一件事。

不要一直等。

想謝謝老師，就早一點說；想跟朋友和好，就勇敢一點；想拍照，就不要嫌麻煩；想留下回憶，就不要覺得「下次再說」。

因為有很多「下次」，最後都沒有下次。

如果有人問我，學生時代最大的遺憾是什麼？

不是考試沒考好，也不是比賽沒得名，而是沒有好好珍惜那些每天都見得到的人。直到畢業那天，我才發現，原來曾經覺得理所當然的日常，才是最值得收藏的寶物。

最後，我想告訴你。

請繼續勇敢地笑、勇敢地哭，也勇敢地長大。就算未來會遇到很多困難，也別忘了，那個曾經在教室裡努力、真誠、為友情煩惱、為夢想努力的你，一直都很棒。

當你再次經過那座校園，希望你會像我一樣，笑著回頭看一眼。

因為那裡，住著我們再也回不去，卻永遠忘不了的青春。

未來的你 敬上

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