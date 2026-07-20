拜三清道祖！法師傳遞神諭引發信士深思

最近有位信眾問我：「你們道場怎麼會供奉這麼多尊神明？」

容我來敘述這段緣起……

話說敝人剛開道場沒多久，一位父親氣功班的學生張董來找我，直言原先看我做平面設計印刷好好的，怎會突然變成開道場幫人收驚祭解？我向他解釋因長時間遭遇一些靈異 經歷只好去求神問卜，後來幸逢彰化 一間宮廟 濟公師父降乩點撥，纔做改變。他半信半疑，向我要了張道場名片，離去前還好意提醒我說，辦神明事要循正道而行，切莫斂物行淫，否則會有報應。

約兩週後，早上接到張董電話，要我下午務必找時間來南屯區一家拜三清道祖的私人宮廟，宮主王法師有重要神諭傳達，他也會在那裡等我。而我剛好下午有空，於是與張董約了三點，買了水果禮盒準時赴約。

敝人依約準時抵達這間宮廟。張董早已在門口等候，一見到我便熱情地迎了上來，引領著我進入……

一踏進殿內，有股肅穆的磁場撲面而來，裊裊香煙瀰漫在空氣中，首先映入眼簾是神桌上約三尺六高的三清道祖金身，莊嚴慈祥，令人不由自主地心生虔敬。眼角餘光看見王法師就端坐在左邊的辦公桌後，對我微笑著──濃眉、面龐清瘦有蓄鬍、眼神銳利中透著神秘，看上去一副化外高人模樣。我趕緊向他打招呼，一番寒暄過後，法師才收攝起笑容，要我先焚香參拜三清暨眾神尊後，坐在他案前椅子上。

待敝人坐定，法師的左手迅速地從抽屜裡拿出一疊A4深黃色紙，右手拿起一支沒筆蓋的紅色自來水毛筆；我觀察到法師左耳開始微微抖動、雙目七分閉三分開、左手掐起指訣還不時變換、嘴裡唸唸有詞，緊接著埋首振筆疾書，一行一行的草書寫將起來！一張A4約寫七行，洋洋灑灑寫了七張後，停筆，前後不到兩分鐘……然後再從抽屜拿出一個約五公分平方大的方印，沾上印泥，逐張蓋上「三清道祖」。

法師突然抬起頭注視著我，左手拿起這七張寫過的黃紙，輕放在我面前，說道：

「這些都是要給你的，後面還有……」（台語）

敝人拿起黃紙仔細一看，那是一行行類似不同神明的符咒。字體頗好看但真的有點草，尤其是每一行的最後一個字，好像寫的是「金」：天上聖母道「金」、濟公禪師佛「金」、雷祖天尊旨「金」、馬天君道「金」……等等。

當下的我眉頭一皺，心裡暗忖著：帝君不是指示我們要響應環保減少金紙燒化嗎？這法師怎麼又開出這麼多「金」是要幹嘛？是要賣金紙嗎？想著想著，我知道自己逐漸露出不悅之色，卻又不知該說些什麼。

不過，王法師似乎已看穿敝人的心思，立刻起身，面無表情地丟下了一句話：

「你回去問帝君就知道了。」（台語）

他便逕自走進了旁邊的房間。

我回到道場後，焚香跪在帝君神案前，正要就此事件請示時，突然發覺這個「金」字，越看越像「令」字……

「弟子請示帝君：王法師所書寫這麼多行草書的最後一個字，是「金」還是「令」？」

「是「令」字，弟子錯看了。」獲賜三聖筊。

這下糗大了！我竟還對法師擺了張臭臉？真的很沒禮貌……

「請示帝君：為何法師要開出這麼多旨令給我？」

「實因弟子因緣俱足順應渡靈天命任重而道遠，此乃三清道祖慈悲特意囑咐諸天眾神降下旨令，透過王法師授予弟子，便宜行事。待會將這七張黃紙投放金爐內燒化即可。」獲賜三聖筊。

「報告帝君：弟子剛剛在法師處面露不悅之色，導致法師拂袖而去，可能已得罪了他，再去其宮廟已不方便；法師說後面還有一些旨令，弟子該如何取得？」

「將陸續透過託夢的方式讓你知曉……切記爾後要謙卑為懷、恭敬請教，切莫自以為是！」獲賜三聖筊。

帝君最後指示敝人：日後若經濟許可，記得要幫每一位降下旨令的師尊雕塑金身，方便其駕臨道場指導、護持眾門生弟子暨十方善信大德。這也是為何道場有許多神尊的原因。

由於茲事體大，敝人為慎重起見，還特地跑了三間宮廟：醒修宮、元保宮、聖壽宮，就整件事的來龍去脈及帝君的咐囑再請示過，亦皆獲賜三聖筊。

剛開始，敝人還常因承蒙諸天眾神厚愛降下這麼多旨令，讓道場開辦渡靈聖事更加靈驗而沾沾自喜！而時至約十六年多的今天，我纔深深的體會到：來找我的靈界眾生越來越多，壓力山大，干擾更不在話下！可能須終其一生、死而後已，纔能將天命圓滿。

回頭檢視，所幸在至親道友們的見證下，走的是正道無誤……既然當了過河卒子，敝人必將勇往直前、義無反顧。

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