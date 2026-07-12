香火靈驗！菩薩賜我圓形復燃香

在我人生莫名陷入一連串匪夷所思的不幸時，我認識了菩薩 。她看起來只是普通的婦女，但是自從她對我伸出援手，有如神佛接了我的單子，我的人生才從黑白漸漸變成有色彩。

認識菩薩之後，我遇到很多不可思議的事：

有一次菩薩說要帶我去新營姑爺村。110年12月5日菩薩夫婦載我出門，抵達之後，菩薩要其夫在新營姑爺村代天府 前讓我們下車。

我們進入代天府，先是拜完主殿王爺，接著到後殿敬拜。後殿主祀觀世音菩薩，並且用唸佛機播放觀音聖號。菩薩跟著梵唄聲一起哼唱，似乎心情頗愉悅……這時主爐中，有三炷並列的香，其中一支的香灰不但沒掉落，而且捲成彎曲的弧形。此外，菩薩還特別提醒我，這三炷香，比爐中其他的香都亮很多，火光特別紅。我仔細看確實如此。

禮拜完後殿其他陪祀神明，我們回到前殿整理供品。菩薩將我帶去的供品分給廟婆，我們當場拆封、吃了肉乾，接著菩薩跟廟婆寒暄了一會兒之後，我以為要離開了，但是菩薩竟然又說要到後殿。

通常不是前殿、後殿全都敬拜，所有儀式完成就可以離開了嗎？為什麼連供品都收起來，並且吃了一部分了，卻還要再去一次後殿呢？

到了後殿，我看到很神奇的是：剛才見到大爐三炷並列香的香灰，現在竟然已經彎成圓形！我立刻拿出手機拍攝。香灰能不掉落彎成弧形就已經夠神奇了，現在竟然能繞成圓形！更神奇的是，在拍攝的過程中，圓形的香灰居然出現了復燃的奇景 ──香的火沿著圓形的香灰向上、向下瞬間漫延，持續數秒，令人嘖嘖稱奇！

我們在後殿一直待到三炷並列香燒盡。最後，香灰掉落爐中，不但豎立著，而且仍保持清楚的圓形！

事後菩薩說，她去姑爺村從來不會先去代天府；換言之，這次就是要特別帶我去代天府。此外，我認為，通常人們參拜完廟中所有的神明就會離開了，但都拜完而且收了供品後，菩薩又特地帶我再回後殿，時機恰到好處，很顯然菩薩早就知道後殿的香會出現異象，並且對何時會發生都了然於心。

否則如果在前殿與廟婆聊久一點，我又怎能拍攝到香火 復燃的奇景呢？

香灰能不掉落彎成弧形就已經夠神奇了，現在竟然能繞成圓形！更神奇的是，在拍攝的過程中，圓形的香灰居然出現了復燃的奇景。（圖/作者提供）

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