十九歲那年，我跟媽祖下了一張訂單

十九歲那年，我從台南 到屏東 讀書。兩地其實不遠，坐火車一個多小時就到了，但對一個很少離開過家鄉的人來說，跨過高屏溪就像跨過一條海。屏東的太陽比台南更大，街上的人說話有一種我聽不太習慣的尾音。

大一上學期，我過得有點恍惚。課堂上的教授講述著化學概念，但我常常看著窗外發呆。我不知道自己為什麼在這裡，也不知道這裡會把我帶到哪裡去。同學有人開始規劃轉學考，有人忙著參加社團，有人已經在準備證照考試……我沒有特別想做什麼，但也沒有特別不想做什麼，就是卡在一個不上不下的位置，像一台打了空檔的車。

那年寒假回台南，過年前某個午後，和父母一起去大天后宮求平安。廟門開著，我便走了進去等著隊伍前進。當時的我其實沒有特別想求什麼，但既然進來了，總得說點什麼。正殿裡，媽祖 坐在那裡，頭微微低垂，像是正在聽誰說話。我跪在蒲團上，把香舉高，閉上眼睛想了一下，然後開口：

「媽祖，我不知道自己以後會不會成功。但如果我事業有成，四十歲左右的時候，我想成立一個獎金，幫助像我這樣從台南出去讀書的子弟。」

說出口之後，我自己都覺得有點好笑──一個十九歲的大學生，連下學期的書錢都要精打細算，居然在跟媽祖談「四十歲的時候」？

但我沒有收回那句話。

拜完之後，我沒有抽籤，只是把香插進爐裡，在廟埕站了一下。那天陽光很好，我整個人被曬得暖暖的，回家後像什麼都沒發生過一樣，但那句話沒有消失──我依然記得那個約定，時至今日我還在這條路上繼續努力。

【月月話題投稿】將於每兩個月推出當期推薦話題，邀請您以文字記錄生活所感，不論故事、觀察或真實心情，都歡迎投稿分享。