天上有間溫柔的郵局：單已送達，請安心生活

以前，我對信仰 的理解，多半停留在客觀的觀察。曾經在探究白沙屯媽祖進香的歷史與社會影響時，我看著那些沿途虔誠跪拜、將心事託付給裊裊香煙的信眾，心裡雖然明白那是人們尋求安定的一種方式，但因為我對「神明」是抱持著半信半疑的態度，所以我始終只是一個旁觀者，看著那些屬於「別人」的寄託。

在爸爸陡然離開前，我未曾想過有一天，我也會成為那個在絕望中，迫切需要向未知的高處「下單」的人。

死亡就像是一道毫無預兆的閃電，把生活劈成了兩半。在他的缺席裡，我深刻體會到人類在生死面前的渺小與無能為力。那段時間，無論身邊的人如何安慰，心裡始終有一個巨大的破洞，當所有現實的語言都顯得蒼白，當無論怎麼哭喊都無法改變既定事實的時候，我開始不自覺地抬起頭，望向那些在廟宇裡靜默著的木雕。

也是在那時，我在心裡下了一張沒有實體憑證的單。

這張單，我不求金榜題名，也不求大富大貴，我只在心裡默念：神明啊，如果您真的存在，如果您真的在接單，能不能幫我接住我爸爸？能不能給他指一條好走的路，讓他不要害怕？能不能悄悄告訴他，我很想他？這是我這輩子下過最沉重、也最卑微的一張單，我甚至不知道對方是否真的按下了接收鍵。

但奇妙的是，當我開始將這份無處安放的思念，轉化為對神明的祈求時，原本壓在胸口的那份窒息感，似乎稍微少了一點。

我想或許，這就是信仰的意義吧。神明所接的，其實不是改變生死簿上的定數，而是接住我們這些被留下來的人，那顆搖搖欲墜的心，因為太愛了，所以我們情願相信在這個物理世界之外，還有一個溫柔的維度，能將那些來不及說出口的愛、無解的遺憾，全數打包，寫上神明的收件地址，寄給我們所想念的人。

每當我又感到難過時，我就會想像，天上有間溫柔的郵局 ，神明收到了我的單。祂沒有回覆，但祂用清晨的微風、用昨天的雨、用偶爾灑落在窗台上的陽光告訴我：單已送達，請安心生活。

這份寄往天上的單，讓我能將心中的遺憾妥善安放，在沒有他的日子裡，走好接下來的路。

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