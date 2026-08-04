祖師爺在歲末無聲引導 轉換跑道踏進梨園行的我

雖然不是自小在劇校坐科，卻相信祖師爺是存在的。

鄰近過年時，總會到豫劇團 參加封箱儀式，並且和團員們一樣，在祖師爺的神位前感謝這一年來的照顧，並匯報成果，許下新的一年的願望。

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這樣的習慣是在博士班畢業那一年開始的。因為在畢業前後，是最想脫離學術研究的時候，甚至覺得就算沒有學位也沒有關係。只因為那時陷入低潮，對於論文寫作極為反抗，更因整副身心都已投入在戲曲 的工作上，便天真地想著靠著評論和劇本創作，總不至於餓死吧？

這樣的想法和旁人說起時，總說：你再多想想吧，都最後一年了，放棄太過可惜，而且有了學位後，就有更多機會了啊！

想想也是如此，於是忍著身心的不適感，考完口試，取得學位。

那時正好是豫劇團在農曆年前舉辦封箱的時候，於是向莎莎老師說想要參加，就報名了當年的封箱。

封箱就在豫劇團的排練場進行，有別於其他劇團，豫劇團的封箱是用開箱儀式的盛大規模舉辦，演出的吉慶劇目有靈官淨臺、天官賜福、財神獻寶、掃財入庫，熱鬧，而且充滿年節氛圍。

儀式結束，民眾散去後，莎莎老師說：「我們的祖師爺很靈，來拜一下吧。」就帶著我對祖師爺行三跪九叩的大禮。

跪在神位前，腦中因低潮而茫然，只想著：希望未來在戲曲的工作上可以順順利利，參加劇本競賽能夠得獎。

不像在廟裡可以透過筊來溝通，完全不確定祖師爺有沒有聽到──但想必是有的，因為同年接連在劇本創作上拿了大獎，也獲得媒合演出的機會，更在年底時以戲曲專長獲聘教職，創作與評鑑的邀約也多了起來，甚至嗓子的運用也更靈活了。雖然不是演員，卻覺得自己真的轉換跑道，踏進梨園行。

有祖師爺的看顧，戲曲工作也越來越順，劇團的老師們也說整個人看起來更有自信了。對這樣的發展，總相信是祖師爺的引導，因為和豫劇團認識十多年，卻有許多年不在梨園行中，直到畢業時抱著想轉行的心，才見到守護豫劇團的祂。

或許對祖師爺來說，這像看著小孩在外頭溜達，恰好年歲之交，適合改變，才把人牽回到適合的環境裡吧？

雖然不是自小在劇校坐科，卻相信祖師爺是存在的。(圖/羽風)

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