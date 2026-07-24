大學面試在即，考生向「月老」獻上心願與期盼

在升學 階段，大家常常拜訪的便是文昌帝君 。我也不意外。

文昌殿總是充滿著考生和家長，每個人都在祈求考運順利，在四、五月更是湧入一批準備申請大學和即將面試科系的準大學生們。我跟隨著人群在香爐面前許下一個又一個願望，結束後，便和家人待在廟門旁吃著剛剛供奉的包子。

「囡仔，你毋是欲面試？」我爸含糊不清的詢問。

「著啊。」我收著塑膠袋，發出稀稀疏疏的聲音。

「你按呢拜毋著，你應該愛去拜月老。」我爸停頓思考了一下。

「月老？我是足想交男友的啦，毋過我愈想上大學啊。」我好笑的看著爸爸。

月下老人掌握緣分，姻緣、人緣……祂將緣分幻化成一條條的線，賜與世上的男男女女們，纏繞著。人世間傳說，可向月老求取一條紅線，待命運之人出現、相逢以後，紅線就會再被月老收回，因為已有緣分將你我綑綁在一起。

我真的去拜了月老。

「月老您好，今日來到這邊希望您能夠保佑我能博得教授歡喜。我爸說您掌管緣分，希望您能讓我和那間學校有緣，讓我的人緣好一點……不求人見人愛、車見車爆胎，但希望這間學校能錄取我，我下禮拜將去面試。」最後我停頓了一下，仍然貪心的說出，「希望您也能幫我找到一個好對象。」

那天的太陽是溫柔的，但我依然拜得渾身是汗。看著神像前的男男女女，估計大家都在求取一份好姻緣吧！我雙手合十又拜了幾下，拿起了一對筊後，鬼使神差的詢問起能否求取一份紅線，依舊是為了我的大學。聖筊、又是聖筊，月老竟然同意了！我拿著紅線也覺得有點荒謬。

後來我奔走於面試的準備，紅線一直待在我的錢包中。

「我上了！」我看著手機的錄取榜單，驚訝又驚嚇的脫口而出。桌上的備選學校資料顯得多餘，我開心的拿著錢包要請同學喝飲料，「阿姨，這樣多少錢？」

「105元。」

我打開錢包準備付錢，沒有太注意──

「你錢包裡的紅線怎麼不見了？」

低頭一看，原本放紅線的夾層總會有紅繩竄出，如今卻空空如也。

「快說，你最近有什麼豔遇！」

「不告訴你──」

或許只有月老和我們這一家人，知道這條紅線究竟是因為什麼樣的「豔遇」而消失的吧！

「月老您好，今日來到這邊希望您能夠保佑我能博得教授歡喜。我爸說您掌管緣分，希望您能讓我和那間學校有緣，讓我的人緣好一點……不求人見人愛、車見車爆胎，但希望這間學校能錄取我，我下禮拜將去面試。」（圖/作者提供）

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