《榮耀：她們的法庭》小孩為了救生病的媽媽去偷藥，是對還是不對？

那天晚上，我把韓劇 《榮耀：她們的法庭아너 : 그녀들의법정》看到最後，客廳裡只剩電視的光。

故事走到那裡，其實已經不是誰比較聰明、誰布局比較深、誰終於讓壞人現形的問題了。真正停在我心裡的，是那個更靜、卻更重的對峙：女主們想把那些未成年女生從地獄裡拉出來；男主卻選擇讓她們先靠近地獄，好讓壞人現形，然後一網打盡。

這種問題，早就不只是戲裡的問題。它其實也藏在很多組織裡，很多決策裡，甚至藏在很多成年人認為的成熟語氣裡。

我們太習慣讚美結果了。事情解決了，案子結了，壞人抓到了，新聞稿寫得漂亮，會議簡報最後一頁也終於可以放上「圓滿完成」四個字。

人一旦站在結果那一邊，就很容易對過程變得寬容。寬容久了，還會慢慢長出一種高級感：你看，現實世界本來就很複雜，別那麼理想化。

講得久了，好像誰還在意過程，誰就比較不懂事。

但《榮耀：她們的法庭아너 : 그녀들의법정》沒有讓這題輕易滑過去。

它逼你看見：男主也是真的想滅掉那個組織；他甚至有一種很悲壯的決心，像那句「願墜三途滅千魔」，帶著一點把自己也丟進火裡的狠。只是問題恰恰也在這裡。當一個人決定下地獄時，若把別人也推下去，這件事就不再只是犧牲，而開始帶著利用的影子。

我很能理解這種邏輯。現實裡，很多人都是這樣說服自己的。只要最後能抓到大的，只要能把整個系統連根拔起，只要能讓真正的惡付出代價，那麼中間有些不得已、有些灰色、有些人先受一點苦，好像也只能吞下去。這種想法之所以危險，不是因為它毫無道理，而是因為它太有道理了。有道理到一不小心，就會把別人的傷，當成自己正義的一部分。

反觀女主們，看起來不像那種很會贏的人。因為她們要先確認那些女孩不再被推回去，再談怎麼殲滅壞人。這種順序，會比較慢，會錯過一些自帶配樂的英雄時刻。

一個人只要還願意先看到「她們是人」，就很難心安理得地把她們放進計畫裡。我一直覺得，真正難的從來不是下狠手，而是明明知道狠一點可能比較快，卻還願意替那些最脆弱的人留一條先上岸的路。這才是真正昂貴的正義。

我看這部戲時一直想到的那個老問題：小孩為了救生病的媽媽去偷藥，這樣是對還是不對？成熟世界最麻煩的地方，在於它很少給人單選題。它給你的，通常是兩邊都帶著傷口的答案。你知道偷藥不對，也知道若什麼都不做，那位母親可能真的會被命運先一步帶走。你知道法律 有它要守的線，也知道人心有它撐不住的時候。於是我們一邊想維持秩序，一邊又忍不住對那個孩子心軟。

很多時候，真正有力量的正義，往往不是最痛快的那一種。最痛快的正義，通常看起來很帥，節奏明快，觀眾容易鼓掌。真正有力量的正義，反而常常比較慢、比較笨、比較不討喜。

它會讓人覺得麻煩，覺得怎麼這麼繞，怎麼還要顧這些感受，怎麼不能乾脆一點。可也正因為它願意慢，願意麻煩，願意多保護一點，它最後才比較配得上「正義」這兩個字。

不然很多時候，我們以為自己在消滅惡，實際上只是用一種自我安慰的方式，讓惡換個方式存在。

那天晚上，電視光還亮著，我一直停在女主與男主對峙的那個情緒裡。兩個人都想抓壞人，目標看起來一致，靈魂卻站在不同地方。

我想，這部戲真正高明的地方，不是讓我們選邊站，而是讓我們不得不承認：有些勝利，若建立在先讓無辜者受苦，它仍然有裂縫。

而我們之所以還願意一再討論這種裂縫，因為，真正值得敬佩的，未必是贏得最快的人。是走得夠難，還沒有忘記自己為什麼出發的人。