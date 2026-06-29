全體留任的面試通知唯獨漏了我？在外包餐廳誤踩領班地雷

我在外包餐廳工作 ，領班不喜歡有意見的下屬。我初來乍到，不清楚環境生態，總是直白地說出自己的看法，領班對我越來越兇，常常藉故責罵我，派我去做吃力不討好的雜務。

一年後，新的外包商得標了，領班把全部員工的資料送過去，每個人都收到領班的私Line，告知新外包商約定面試 的時間和地點…我是漏網之魚。

同事來問我要不要一起去面試？我據實回答沒收到通知

後來，我詢問領班面試的事，領班說：「他們要雇用的人員名單裡，沒有妳的名字喔，我再去幫妳瞭解看看。」

我很焦慮，在餐廳整理餐台時，魂不守舍。這時，忽然看到承包的最高長官來用餐，我靈機一動，覺得這是貴人現身，天助我也！

我遠遠盯著最高長官用餐，不敢有一私一毫閃失；待他餐畢，拿起托盤剛起身，我就迅速移動到他身邊。

「對不起，XX長，打擾您了！」

長官很驚訝，問：「有什麼事嗎？」

我說：「我有一件事情很困擾，想想尋求您的幫助。」

長官問我什麼事？我把新的外包商要面試員工，我卻不在名單內的事情說了。長官問我是否知道面試的地點和時間？我回答知道。

長官說：「妳帶著身分證和員工證，自己過去面試，記得強調自己是舊外包商的員工哦！新外包商得標時有聲明，全體舊員工都要留任。」

我謝了長官，心情整個輕鬆。

過了半個多小時以後，領班臉色沉重的來告訴我：「妳明天下班後，跟大家在停車場集合，一起去找新包商面試。」

「謝謝領班！」我用無比輕快的聲調回應她。

於是，我又繼續被雇用了。當然，我也學會聰明的閉嘴功夫了。

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