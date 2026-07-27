公公夢裡的神示與流產預兆：媽祖賜福，永遠的愛

【神明救援中】

有一種愛是永恆的愛，它沒有奢華的包裝，也沒有虛偽的表象，只有簡單並且實際的幫助，會在他人需要的時候伸出援手，祂就是人人敬仰的媽祖 。

猶記得那年我初遇見新對象，那時的我並不知道其實他就是我未來的丈夫，認識了兩年，我才向媽祖稟告，我也問起這位男生是否適合我？能否共結連理？我試著擲筊問媽祖，結果出乎意外，媽祖同意我與他在一起，就在去年的十月，我意外的收到對方的邀約，很快的我與他便走在一塊，三個月後我們很快地就結婚，雙方父母都很開心地見到彼此，婚後的我們也相處得很融洽。

直到今年的三月，我懷孕了，我已經離開娘家有段時間，因為身體不是很好的關係，醫生要我臥床休息，不要太勞累，有一天，我忽然覺得身體不舒服，趕緊請我先生帶我去醫院，流了蠻多血，其實，當天的早上，我公公說他有夢見我家媽祖，晚上的時候我就身體不適，由於公公是神明的代言人，所以他知道媽祖找他一定有事情，後來我回到家後休息幾天，公公幫我收一收，有安定心神。

儘管最後我的孩子沒能保住，我仍然感恩媽祖的出現，現在想想原來祂就是我親生母親所說的，隨時都會在你身邊照顧著你，可能你不一定感受的到，但有朝一日當事情發生時你就會知道，其實祂一直都在，因此，我很感謝媽祖的庇佑，媽祖的愛就像冬天時的陽光溫暖動人，深植我心。

我相信媽祖的愛是永遠的不會改變，所以，唯一不變的是我們對媽祖的愛，祂會照耀我們家的光采，閃耀著光芒，像星星像月亮更像太陽一樣耀眼，在我心裡媽祖就像母親一樣照護著家，照護著大大小小的事情，有媽祖的保護，我感到動容與感恩，謝謝媽祖不離不棄，我備感珍惜，有媽祖的關照，我有信心可以走向光明與康莊的大道。

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