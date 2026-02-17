金錢放大術：紅包裡的複利

小時候，過年最期待的，莫過於長輩遞來的壓歲錢。然而，那份喜悅總是短暫—不久後，紅包便會被母親存入存摺。她總是說：「這要用來繳學費的。」當時的我只知道想要的東西總得「再等等」，不免有些失落，卻未曾察覺，母親正以另一種方式守護我的未來。

她相信金錢若放對地方，時間自會替它發酵；正如她深信，只要悉心栽培，我的能力終將成長。

那些年所積累的紅包，都化作求學路上的底氣，陪伴我在熱愛的數學世界裡，找到秩序與踏實。

數字教會我耐心，讓我明白真正的累積，從來不是一時的衝動，而是日復一日的堅持。

這種對秩序的追求，延續到後來的生活，使我學會精算支出、規劃收入，不求一夕致富，只求在穩健中前行。

回首過往才發覺，母親當年存進存摺的，不只是金錢，更是一段讓我安心成長的空間。金錢的力量在於妥善安排，而人的潛力則在被相信時悄然綻放。錢力或許有限，卻能成就潛力，那份在愛與等待中慢慢磨練出的未來，才是真正無窮的財富。

(圖/AI生成，SuChen提供)

【月月話題投稿】將於每兩個月推出當期推薦話題，邀請您以文字記錄生活所感，不論故事、觀察或真實心情，都歡迎投稿分享。

