長大後，我們為什麼那麼害怕做「白忙一場」的事？

最近我常在想一個問題，我們是從什麼時候開始，變得這麼害怕「徒勞」的？

小時候，我們花一個下午觀察螞蟻搬家，花一整天去堆一座會被海浪沖垮的沙堡，那時候的我們，從不問意義。沙堡塌了，我們就拍拍手上的沙，笑著跑向夕陽。那時的快樂是純粹的，因為過程本身就是獎勵。

但長大後的我們，我們變得好小心，深怕做了一筆虧本生意。每做一件事情，指尖觸碰鍵盤的瞬間，腦海裡就開始自動運算：這件事能換來多少薪水？這段感情能走向什麼結局？這份努力能得到多少人的點讚？

我們開始變得吝嗇，不願意在沒有「保證回報」的事情上多花一秒鐘。如果看不到終點的獎盃，我們甚至連起跑線都不敢跨越。於是，那些沒有結果的暗戀被稱為浪費，沒有升職的加班被稱為剝削，沒有出版的文字被稱為自嗨。

我們把「有用」當成了生存的唯一通行證，卻忘了，人生中最高級的浪漫，往往都藏在那些「無用」的瞬間裡。所謂的徒勞，其實是世界給我們的一種偏見。它試圖告訴你，如果種子沒有開花，那播種就是錯的；如果路途沒有抵達，那行走就是白費的。但它忘了告訴你，在播種的過程中，你學會了等待與耐心；在行走的過程中，你見過了那些抵達者永遠看不見的荒野與星光。

如果我們不再用結果來衡量一切，你會發現，那些被標籤為徒勞的時刻，其實是生命中最誠實的留白。這篇文章，想送給此刻正感到白忙一場的你。

去愛一個可能不會有結果的人，去寫一段可能沒人讀的文字，去走一條可能通往死胡同的小徑。當你不再問「這一切有什麼用」的時候，你才真正開始擁有了這一切。

因為，如果人生是一本小說，那麼那些被淚水浸透的草稿、被反覆推翻的劇情、甚至最終被刪去的章節，才是這故事最動人的伏筆。「徒勞，從來不是無功，而是另一種形式的抵達。」

