這餐準備了多久？十道菜、一場晚宴，與想開小酒館的夢

甫坐下，就有人出聲：這餐準備了多久？

眼前是10道菜、2款酒、還有甜點

•漬小黃瓜

•漬櫛瓜

•洛神花漬蓮藕

•和風漬高麗菜

•橄欖油漬沙丁魚

•菠菜咖哩

•紅酒燉牛肉

•紅椒粉烤雞跟蔬菜

•巴薩米克醋麵疙瘩

•蒜香麵疙瘩

•蘋果氣泡酒

•琵琶蜜餞

•狀元餅

腦內雷達反射的想問，是想這些菜還是做這些菜，或者乾脆裝瀟灑的說就3、5個小時吧！

廚房老手瞧了眼，嘴角促狹一笑開口：她大概是昨天晚上開始捏麵糰，弄到凌晨2點，今天早上6點就起來，繼續做...

一種被看透的感覺。

是從想菜單開始的。

找了西式、中式、義式、美式等等的食譜亂翻，壓根沒概念這些地域菜系的天地方圓、特色眉角，倒很會藉口一堆的「但是...」，最後只能挑出自我幻想能做，可駕馭的菜品，組成混搭式。

接著，清點冰箱庫存，買菜肉水果佐餐麵包、買酌料跟酒，選鍋碗瓢盆，堪比木蘭詩： 東市買駿馬，西市買鞍韉，南市買轡頭，北市買長鞭般，在百貨超市、全聯、市場，NITORI、IKEA、DAISO還有蝦皮，盤旋晃蕩多次，灰頭土臉滿身汗的扛回家。

晚上夜深人靜之際，腦中跳起Waltz般的煮食節奏，以批次程式的邏輯、設計前置跟當天作業排程，以每小時為時間軸設定該做的事情，並且確認各項機器空檔，以便安插項目進入排程。塗塗改改來來回回，定版後，第一天試行，就發現這個排程時間根本癡人說夢，掌握度超低。但沒忘補上整理時間，把自己頭梳好，衣服穿好。

精確的說，這餐準備了一個月吧！

換得半日盡興暢聊情緒宣洩以及滿腹飽足，如此折磨，卻想著：不如就來開間小酒館吧！

