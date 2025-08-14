這餐準備了多久？十道菜、一場晚宴，與想開小酒館的夢
【一餐一故事】
甫坐下，就有人出聲：這餐準備了多久？
眼前是10道菜、2款酒、還有甜點
•漬小黃瓜
•漬櫛瓜
•洛神花漬蓮藕
•和風漬高麗菜
•橄欖油漬沙丁魚
•菠菜咖哩
•紅酒燉牛肉
•紅椒粉烤雞跟蔬菜
•巴薩米克醋麵疙瘩
•蒜香麵疙瘩
•蘋果氣泡酒
•琵琶蜜餞
•狀元餅
腦內雷達反射的想問，是想這些菜還是做這些菜，或者乾脆裝瀟灑的說就3、5個小時吧！
廚房老手瞧了眼，嘴角促狹一笑開口：她大概是昨天晚上開始捏麵糰，弄到凌晨2點，今天早上6點就起來，繼續做...
一種被看透的感覺。
是從想菜單開始的。
找了西式、中式、義式、美式等等的食譜亂翻，壓根沒概念這些地域菜系的天地方圓、特色眉角，倒很會藉口一堆的「但是...」，最後只能挑出自我幻想能做，可駕馭的菜品，組成混搭式。
接著，清點冰箱庫存，買菜肉水果佐餐麵包、買酌料跟酒，選鍋碗瓢盆，堪比木蘭詩： 東市買駿馬，西市買鞍韉，南市買轡頭，北市買長鞭般，在百貨超市、全聯、市場，NITORI、IKEA、DAISO還有蝦皮，盤旋晃蕩多次，灰頭土臉滿身汗的扛回家。
晚上夜深人靜之際，腦中跳起Waltz般的煮食節奏，以批次程式的邏輯、設計前置跟當天作業排程，以每小時為時間軸設定該做的事情，並且確認各項機器空檔，以便安插項目進入排程。塗塗改改來來回回，定版後，第一天試行，就發現這個排程時間根本癡人說夢，掌握度超低。但沒忘補上整理時間，把自己頭梳好，衣服穿好。
精確的說，這餐準備了一個月吧！
換得半日盡興暢聊情緒宣洩以及滿腹飽足，如此折磨，卻想著：不如就來開間小酒館吧！
📰【專欄｜白塔方寸】當「失語症」遇上愛情，讓愛發聲
📰換個角度翻讀──歷史另一面：《范蠡救子給我的啟示》
📰嚐盡人生百味──一餐一故事：前往基隆漁市—小酒館的醃漬海鋼盔
📰【專題｜作家餐桌2.0】林文心／蔬菜與父親的夢
📰《三房二聽｜聲音廚房》韭菜水餃是打開我家味蕾的鑰匙
📢 故事不止於文字：首屆「琅琅原創大賞」為IP點燈
📢 琅琅原創大賞15件作品決戰 45歲三寶媽奪20萬首獎
逛書店
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言