保持情緒穩定 掌握「澄懷虛若谷，養氣靜如山」

澄懷虛若谷，養氣靜如山的釋義是：賢明有才的人，胸懷像山谷一樣深廣；仁德的人，習養心性如同高山一樣靜寂。這兩句是形容人個性謙虛，心靜如水，能容納各方不同的意見，擁有這些特點的人，是值得尊敬與深交的好朋友。

這兩句話，我是在單位的貴賓室裡見到的，覺得寓義頗深，就把它們抄了起來，經常複誦並且用心學習這樣的工夫，雖然不一定能做得到，但思考著它們的含意，不斷自我要求與調整心態、言行，讓我待人處事能更加融和與圓滿，期盼能因好的修為而改變氣質，是我未來積極努力進取的人生方向。

幸運如我，在多年前曾經遇有幾位「澄懷虛若谷，養氣靜如山」的主管及同事，他們的共同特質是擁有良好的情緒管理個性，並且個人修為高深，待人處事虛懷若谷，心胸寬大，不在小事上計較，而且個性大氣，遇到任何事都不會動氣。就像大山一樣，給人一種安靜穩定的感覺，他們不會在人前說一套，人後又做一套，為人澄明，做事磊落，因此，贏得同事們的擁戴與信任，大家工作在一起，不會有勾心鬥角、互看不順眼的情況發生。

做每件事都合宜的好友小蘭，用「澄懷虛若谷，養氣靜如山」形容她，再恰當不過了，她總是懷抱著謙卑心與尊重人的心念與人來往，對長者尊敬，對晚輩愛護，和平輩相處也會端出熱忱與服務的心以待，因此獲得良好的人際關係網絡，每個人談到她，給出的都是正面的評價。

很多我覺得困擾的事，與她相談之後，困擾總會消失不見，讓人煩憂心變豁達，不再覺得是困擾。她說：「能夠設身處地為人著想，與人相處能夠退一步，就能擁有海闊天空美麗景象的絕佳觀景位置，我真的覺得不自傲，凡事謙遜，別人不把你當敵人，你就能韜光養晦，不生煩擾，正氣圍繞身旁，負向能量自然不會向你來靠近。」

從商的哥哥，事業如日中天，他所持的理念是「和氣生財富，健康保平安」，他覺得要把公司產製的品項行銷出去，一定要靠冷靜的頭腦，團隊的合作，再經由各個通路的行銷，才能讓他們生產的品項傳達給許多人知道。

他說「我們公司行銷產品靠的不是人脈，而是良心的推廣，從小，父母親就教導我們做人要實在，做生意要童叟無欺，秉持父母親的身教與言教，我把我的事業當作良心事業在經營」，哥哥對待親朋好友都用心不已，常常自掏腰包救急救窮，我若勸他不要做那麼多時，他還會以智慧之語跟我說「幫人我會幫在刀口上，請放心，我會量入為出的，絕對不會做能力未及的事。」

哥哥和小蘭同樣都是我心目中「澄懷虛若谷，養氣靜如山」的代表人物，我也要要求自己儘量往這樣的目標前進，營造一個和平、和善、和樂的職場桃花源。

