《三房二聽｜聲音廚房》 白飯的同溫層

琅琅悅讀／ 心台
你為誰煮過一鍋白飯？在電鍋跳起那一刻，飯香是否伴隨著你的日子，香氣濃郁的溫暖著每一天。(圖/心台)
你為誰煮過一鍋白飯？在電鍋跳起那一刻，飯香是否伴隨著你的日子，香氣濃郁的溫暖著每一天。(圖/心台)

在廚房煮上一鍋白飯，等待電鍋跳起來前，我還可以優雅的炒菜。

但我真的不愛洗米。淘米一次、倒水，還得小心米粒不能流出去，重複好幾遍，卻始終搞不清楚到底什麼才算洗乾淨—，總不能一顆一顆拿起來做衛生檢查吧。

不過，我好愛白米慢慢飄出香味，倒數計時準備掀蓋的時候，白米香氣會影響我的心情。

一大碗白飯，加上肉鬆，或是魯肉，這種味道，可以閉上眼，咀嚼好久。不擅長下廚，但是煮好一鍋白飯的儀式感，卻是我對每次下廚的堅持。

某次，孩子在學校跟同學吵架回來，生氣的坐在餐桌前哭。我盛好一碗白飯放他面前，他的哭泣慢慢收起來，拿著筷子，一小口一小口的夾起白飯，送進嘴裡。嚼著嚼著，白飯釋放出的甜味，讓他開始大口吃起來，我開始跟他聊著，吃了飯的他，彷彿有了底氣和勇氣。

某次，好友因為感情沮喪，坐在我家餐桌痛哭失聲，我遞上白飯，拍拍她。她像是被解放的水龍頭，徹底哭了一場。飯桌前，白飯的熱氣夾雜她哭泣的呼吸，慢慢冷卻後的那碗飯，在她的情緒冷卻之後，變成她的同溫層。

白飯的香氣，也是孩子進家門的招呼語，「哇！好香，今天吃什麼？」 那是對白飯味道引發的期待。

雖然我沒有五星級廚藝，但孩子們的話語卻也是給我自己的好評了。

你為誰煮過一鍋白飯？在電鍋跳起那一刻，飯香是否伴隨著你的日子，香氣濃郁的溫暖著每一天。


關於我｜《三房二聽》節目主持人。關注日常裡的情緒照護與親子互動，喜歡用聲音與文字記錄每一份心情。更多作品請見 podcast 平台與《三房二聽》社群頁面。

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