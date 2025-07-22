《三房二聽｜聲音廚房》職場裏的小黃瓜

有一種同事像小黃瓜，他可以用各種不同的方式存在著，但又不違和。

他可以涼拌，可以熱炒，不搶味，卻又能獨立呈現，可以用小菜形式啟動你的味蕾，也可以變身小黃瓜絲點綴著，或是滾刀切成塊拌炒著。

那天，買了一堆菜回來，正在廚房忙著整理，方便平日煮飯時可以快速的使用，小孩走過來，拿起一根小黃瓜洗了就直接啃起來。我來不及阻止，他已經啃掉大半。

「不用加點鹽嗎？」我問著。

「不用，這樣很好吃。」然後探頭看我還有多少小黃瓜。

我連忙按住其他小黃瓜，我算好數量的，不能再拿走了。

「可以切成一小片那樣，然後加鹽涼拌嗎？」孩子探頭進來詢問。

「我想要切絲的，拌涼麵那種」另一個孩子搶著說。

我點點頭，拿出切絲器，一袋的小黃瓜，有切片的，有切絲的。每個人喜歡的樣子不一樣，但他就是個好用的配菜，或是可以獨立成為一道菜，不搶他人風味，也不失自己的味道。

辦公室的E就是這樣的人，很像小黃瓜，在每一場會議或是活動中，她知道自己適合扮演什麼角色，而且總能拿捏得宜。該切片的時候，絕對不切絲，該切塊的時候，決定不會讓自己變薄片。有時候需要一點念力加持，但大部份時候，她能把自己份內工作做好，再適當的幫襯別人。

在和別人溝通的時候，用字用詞清爽不帶一點味道，但又讓人很清楚知道她的存在。更多時候，她能準備的抓到每個食材的味道，自己扮演那個，或許是小菜、或許是配菜的角色。

有一陣子我喜歡種菜，在陽台上種了小黃瓜，也許在都市裏，所以花無法自然受粉，每當母花開而沒有公花的時候，我莫名焦急。或有時開了公花，卻沒有母花的時候，我也會暗暗祈禱花期長一點，很怕錯過他們的花期，母花結不了果，長不出小黃瓜。

這種點一下就能產生的親密感，的確是E和別人之間特有的連結。她總能和每個人建立良好互動，無論是哪個單位，只要和她碰過面的人，幾乎都會喜歡她，進而成為關係深厚的朋友。

E如果知道我是這樣形容她，不知道會怎麼反應？我想，應該就是拍開小黃瓜加上蒜頭、香油，那大概就是她情緒最濃烈的表達了。

有一種同事像小黃瓜，無論什麼菜色都用得上，卻總能恰如其分地展現他最適合的樣子。





關於我｜《三房二聽》節目主持人。關注日常裡的情緒照護與親子互動，喜歡用聲音與文字記錄每一份心情。更多作品請見 podcast 平台與《三房二聽》社群頁面。

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