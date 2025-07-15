《你是誰，比你做什麼更重要》：尋找內在的黃金種子

是否曾經想過，假使要用五樣物品及一朵花來描述或象徵自己，會選用什麼當作素材呢？

英國管理大師韓第的妻子是名非常特別的攝影師，她會運用她的攝影才能來幫助人們了解哪些是他們人生中最重要的事情，也就是用五樣物品及一朵花來代表自己的人生。當人們思考要將哪些物品擺在象徵自己的靜物照中央時，會讓他們釐清什麼才是人生最重要的核心。

這是個非常有趣的挑戰，於是我拿去問了身旁的人，看他們會用什麼來定義自己，卻發現輪到我的時候，居然想不到還能找到什麼放在那五件物品之中。我原以為我會想放置職業，又或是現階段作品的象徵物……但後來，我覺得那都只是人生中的一個階段，似乎無法代表全部的「我」。

此時突然能夠意識到：「你是誰，比你做什麼更重要」的真義。當認真要思考什麼最能用來描述自己的時候，不免真的要停下來問一問：我是誰，我的核心身份是什麼？不論是工作的自我、家庭的自我……雖然這些都是「我」的一部分，只是身份上不同的轉換，但在卸下這些之後，我的價值是依附在這些事物及身份之上，還是我能有不動搖的自我價值，而不是靠這些去定義「存在的意義及目的」？

這麼一想，工作上所遇到的挫折或失敗，以及別人負面的評價或否定，也不能代表「全部的我」，我不會把這些放進那象徵我的五件物品之中，未來還很漫長，我會持續不斷地前進和成長。這並不代表否決了人生一路走來所有的經歷，而是更希望以自身的特質或人生的目標意象來定義自己，而非其他外在的事物。

這讓我想起室友班上有個星兒（自閉症）特殊生，有時上課會突然發出聲音，有時會突然大叫著揮舞雙手，永遠都在狀況外，無法用口語跟人互動。

「但神奇的是，同學都對她很包容，很願意協助她，也會主動提醒她該做的事情。」室友說。

我跟她說，你們班的小朋友真的都好像天使。

這群孩子靠著本能與直覺去尋找自己來到這個世界上的目的，而他們所找到的答案就是：成為他人的幫助。

從幫助中獲得了滿足，從照顧中得到了自信，從扶持中得到了喜悅，他們似乎明白看見別人的成長自己也會得到肯定，從而找到了「意義」。

人都需要意義，想要尋找自己在這個世界的定位和存在的價值。韓第先生在書中就提到了這個大哉問：「身而為人，每個人都有責任找到自己的價值觀和生存的意義。你認為人生最重要的價值是什麼？」他引用了邱吉爾所說過的話：「一個人藉由獲取來維持生活，透過付出來證明人生的的價值。」

「意義」就像是核心的信念，知道自己「為何而做」、「為了成就什麼目的」，明白自己的動機，而不會隨風飄搖。

當初走上教職並非初衷，而是親族認為：「光靠夢想不能當飯吃」。為了給他們一個交代，也為了給自己一塊可以站立的踏腳石，只能選擇手邊有的證書。然而也知道自己只是為了餬口，對此並沒有熱情。

初期非常不順利，有著嚴重人群恐懼的我在講台前更是沒自信到了極點，學生還為此向別科老師抱怨：「這個老師看起來非常不可靠的樣子！」

在這段期間也曾經覺得人生沒有意義，也覺得消失在世界上會更輕鬆，對於遠離的夢想更是感到絕望，像是被剝奪了唯一活著的希望。

然而憑著自己一絲的信念，咬著牙一步步地走過這艱難的時期，更深入的了解這些孩子的迷惘之後，或許是出於對自己遺憾的補償，我找到了這個身份的價值和目的：希望能幫助他們發掘隱藏的天賦跟才能，並為他們建立「為何而做」的目標。

人生沒有目標就像是隨波逐流的浮萍，更會在意這個世界給予自己的評價，進而認定這就是自己的價值。但若知道自己的標竿在何處，知道自己為何而跑，就不會過份在意別人對自己的曲解，也不會因著別人的定義而懷疑自己的價值。

現在我會陪著孩子找到他們的興趣，發掘他們的才能和心之所向，雖然還無法做得很好，但我同時也得到了這個身份的「意義」和「目的」。我並沒有失去我的夢想，而是多了不同的形式。

在成就別人的同時，我也成就了自己。





韓第先生最後說了一段話做為總結，也是最令我感動的提醒：

我在桌上放了一顆白石，提醒自己《聖經》〈啟示錄〉中的一段話：『得勝的，我必將那隱藏的嗎哪賜給他，並賜給他一塊白石，石上寫著新名，除了那領受的以外，沒有人能認識。』

也就是說：如果我或多或少留下自己的印記，充分發揮潛能，讓我的一生不虛此行，唯有到那個時候，我才有資格領受白石。





所以，我還能在那代表人生的五件物品之中放入什麼呢？

如今我相信每個人都擁有某種特殊才華、能力或天賦，我稱之為「黃金種子」。





※書中引言全都來自《你是誰，比你做什麼更重要》。查爾斯．韓第／天下文化。

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